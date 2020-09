Doveva essere un Alaphilippe contro van Aert, così come doveva essere alla Strade Bianche, così come è stato alla Milano-Sanremo. Questa volta, però, il francese è stato bravo a scattare nel posto giusto e al momento giusto, facendo la differenza là dove van Aert non poteva rispondere immediatamente. In cima alla Gallisterna l'attacco decisivo: van Aert è solo e ha già risposto a diversi scatti e non può rimediare ulteriormente. Alaphilippe riesce così ad arrivare solo al traguardo e a conquistare una maglia iridata più che meritata. Dopo tante sofferenze e problematiche: quest'anno era riuscito a sbloccarsi solo al Tour de France dopo 13 mesi senza vittorie, oltre alla morte del padre malato. Il francese prova a rifarsi e conquista una delle gioie più grandi per un corridore. Van Aert si è dovuto, invece, accontentare del 2° posto: imbattibile nella volata con Hirschi e Kwiatkowski, con il polacco che si piazza soltanto così come Fuglsang e Roglic. A proposito di sloveni, anche oggi ha fatto parlare di sé Pogacar con uno scatto a 42 km dalla fine (forse troppo presto). L'Italia c'è stata, ma sulla Gallisterna si è sfilato Nibali, mentre Damiano Caruso è riuscito comunque a chiudere nei 10.