Inferno del Nord, una favolosa Elisa Longo Borghini si è aggiudicata la Parigi-Roubaix 2022 femminile, chiudendo in 3:10’55” davanti alla belga Lotte Kopecky, seconda. Lucinda Brand. Spettacolo doveva essere e spettacolo è stato, in particolare per noi italiani: nell’, una favolosasi è aggiudicata la, chiudendo indavanti alla belga, seconda. Straordinario successo per l’azzurra della Trek-Segafredo , al termine di una gara mozzafiato come da previsione. Terza l’olandese

Longo Borghini è la regina del Velodromo: rivivi l’arrivo trionfale

La top10

CICLISTA TEMPO 1- E. LONGO BORGHINI (Trek) 3h10'54" 2- L KOPECKY (Team SD Worx) +23" 3- L. BRAND (Trek) +23" 4- E. CHABBEY (Canyon//SRAM Racing) +23" 5- M. CAVALLI (FDJ) +23" 6- F. MACKAIJ (DSM) +23" 7- E. VAN DIJK (Trek) +23" 8- C. VAN DEN BROEK-BLAAK (Team SD Worx) +32" 9- P. GEORGI (DSM) +2'22" 10- S. ALONSO (Ceratizit-WNT Pro Cycling) +2'22"

Katie Clouse (Human Powered Health), la norvegese Amalie Lutro (Uno-X), l’olandese Leonie Bos (Parkhotel Valkenberg), la tedesca Tanja Erath (EF-Education) e l’azzurra Gaia Masetti (AG Insurance-NXTG). A 60 km dal traguardo, le fuggitive sono state riprese dal gruppo che ha continuato a procedere compatto, recuperando sempre sulle atlete che provavano l’attacco, ad esempio quello provato dall’italiana Il primo attacco è stato sferrato relativamente presto, dopo appena 10 chilometri (dei 124,7 previsti), con protagoniste cinque atlete: la statunitense(Human Powered Health), la norvegese(Uno-X), l’olandese(Parkhotel Valkenberg), la tedesca(EF-Education) e l’azzurra(AG Insurance-NXTG). A 60 km dal traguardo, le fuggitive sono state riprese dal gruppo che ha continuato a procedere compatto, recuperando sempre sulle atlete che provavano l’attacco, ad esempio quello provato dall’italiana Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) e da Lotte Kopecky (Team SD Worx) , non andato a buon fine.

Attacco brutale di Kopecky, ma Bastianelli è un segugio

Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo): l’azzurra ha iniziato a fare sul serio quando mancavano circa 30 km al traguardo, ha saputo resistere ai noti e complicatissimi tratti di pavé acquisendo sempre più vantaggio sulle inseguitrici. Infatti, hanno provato a raggiungerla, fino alla fine, le due olandesi della Trek-Segafredo Lucinda Brand ed Ellen Van Dijk, la belga Kopecky, quinto posto finale per lei); tuttavia, il ritmo imposto da Longo Borghini è stato di fatto insostenibile per tutte, con il distacco che non è sceso mai al di sotto dei 25″ negli ultimi 15 chilometri. Straordinario successo per l’azzurra, dominante in questa Parigi-Roubaix 2022. Uno straordinario tentativo di allungo è andato in porto per(Trek-Segafredo): l’azzurra ha iniziato a fare sul serio quando mancavano circa 30 km al traguardo, ha saputo resistere ai noti e complicatissimi tratti di pavé acquisendo sempre più vantaggio sulle inseguitrici. Infatti, hanno provato a raggiungerla, fino alla fine, le due olandesi della Trek-Segafredoed, la belga l’azzurra Marta Cavalli (FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope,per lei); tuttavia, il ritmo imposto da Longo Borghini è stato di fatto insostenibile per tutte, con il distacco che non è sceso mai al di sotto dei 25″ negli ultimi 15 chilometri. Straordinario successo per l’azzurra, dominante in questa

Bastianelli e Cavali favolose, Longo Borghini splendente: gli highlights in 3'

Quarto posto per la svizzera Elise Chabbey (Canyon SRAM Racing), trio olandese dalla sesta all’ottava posizione con, rispettivamente, Floortje Mackaij (Team DSM), Ellen Van Dijk e Chantal Van den Broek-Blaak (Teams SD Worx). Infine, a completare la top 10, nona la britannica Pfeiffer Georgi (Team DSM) e decima la spagnola Sandra Alonso (Ceratizit-WNT Pro Cycling). Da segnalare l’assenza della neerlandese Marianne Vos (Team Jumbo-Visma), risultata in mattina positiva al Covid e dunque costretta a dare forfait, Elisa Balsamo, mentre era in lotta per rientrare nel gruppo di testa a seguito di una foratura al posteriore. per la svizzera(Canyon SRAM Racing),con, rispettivamente,(Team DSM),(Teams SD Worx). Infine, a completare la top 10,la britannica(Team DSM) ela spagnola(Ceratizit-WNT Pro Cycling). Da segnalare l’assenza della neerlandese(Team Jumbo-Visma), risultata in mattinae dunque costretta a dare forfait, e la squalifica discutibile sancita dalla giuria ai danni della campionessa del mondo, mentre era in lotta per rientrare nel gruppo di testa a seguito di una foratura al posteriore.

Longo Borghini: "Squadra straordinaria, un pezzo della vittoria è per Balsamo"

