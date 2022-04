Quick Step Alpha Vinyl in questo 2022. Mancano ancora le Classiche delle Ardenne, con Alaphilippe che cercherà la doppietta Freccia Vallone-Liegi, ma ad oggi sono dolo due le vittorie dei belgi tra Monumento e altre Classiche. 0 dalle Monumento, senza neanche riuscirsi a piazzare, e le vittorie di Jakobsen alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. C'era andato vicino Lampaert alla è finito contro uno spettatore appostato a bordo strada. Non è esattamente la stessa situazione di Tony Martin, con la signora col cartello grande capo Lefevere dà tutta la colpa al tifoso... La stagione delle Classiche non ha per nulla sorriso ai colori dellain questo 2022. Mancano ancora le, conche cercherà la doppietta Freccia Vallone-Liegi, ma ad oggi sono dolo due le vittorie dei belgi tra Monumento e altre Classiche. 0 dalle Monumento, senza neanche riuscirsi a piazzare, e le vittorie di Cavendish alla Milano-Torino alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne. C'era andato vicinoalla Parigi-Roubaix , col belga che lottava per la vittoria con Mohoric e van Baarle. Una volta staccato dal neerlandese si poteva comunque conquistare il 2° posto, ma Lampaerta bordo strada. Non è esattamente la stessa situazione di, con la signora col cartello nella prima tappa del Tour 2021 , ma alla Quick Step sono inferociti per quanto successo. Ildà tutta la colpa al tifoso...

Un tizio stupido ha rovinato tutto

Ad

Non è la prima volta che è successo e non sarà l’ultima, così come è successo a Tony Martin al Tour, è capitato ai nostri. Il problema è che queste persone non ragionano. I corridori soffrono per 250 km, si preparano settimane per queste gare e un solo tizio stupido rovina tutto. Sono certo che lui dormirà tranquillo, i problemi sono solo per Yves. [Patrick Lefevere a VeloNews]

Ai miei tempi...

È un disastro. Non c’è molto che si possa fare. Ai miei tempi mi sarei alzato, avrei preso la mia bicicletta e l’avrei colpito in testa, ma purtroppo non si può fare. Al massimo questo tizio avrà una multa, potrebbe aver bisogno di un avvocato, ma non più di questo

