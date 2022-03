Sonny Colbrelli può sicuramente essere più sereno dopo ospedale Josep Trueta di Girona, dove è confortato dalla compagna Adelina, dal padre Federico e dal manager Luca Mazzanti accorsi dall'Italia per salutarlo e sostenerlo. Il peggio, per fortuna, sembra essere passato. Lo spavento è stato tanto e c’è da tenere ancora la situazione sotto controllo, madopo il malore avuto lunedì , al termine della prima frazione del Giro di Catalogna . Il corridore della Bahrain-Victorious è ancora all’dove è confortato dalla compagna Adelina, dal padre Federico e dal manager Luca Mazzanti accorsi dall'Italia per salutarlo e sostenerlo.

Nella giornata di oggi il corridore lombardo si è sottoposto a un'ecografia cardiaca che però non ha dato esiti 'risolutivi' stando allo staff medico della Bahrain. Si attende ora il tracciato memorizzato dal defibrillatore utilizzato nei soccorsi. Una lettura di quei dati potrebbe fare chiarezza su che cosa è successo al campione in carica della Parigi-Roubaix 2021. A inizio della prossima settimana poi dovrebbero essere disponibili i risultati degli esami genetici sul cuore del campione d'Europa che, secondo Repubblica, dovrebbero rimanere ricoverato fino a domenica.

Colbrelli alla Gazzetta: "E' un miracolo se sono vivo"

Il Cobra, in questa giornata, ha anche rilasciato una breve dichiarazione ai colleghi della Gazzetta dello Sport in cui si capisce subito quanto si considera fortunato È già un miracolo se sono vivo, ora ce ne vorrebbe un altro per farmi tornare in sella”. Aggiungendo poi: “Valuteremo giorno per giorno”. Ovviamente ad oggi è impossibile sapere ciò che potrà accadere nel futuro prossimo, ma già che il pensiero vada sul lato sportivo è ovviamente una buona notizia.

