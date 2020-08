Silvan Dillier positivo al Covid-19: "Sto benissimo, il sistema sanitario è uno scherzo"

Silvan Dillier of Switzerland and Team AG2R La Mondiale / Peloton / during the 74th Tour of Spain 2019, Stage 2 a 199,6km stage from Benidorm to Calpe

Niente Strade Bianche per lo svizzero dell’’Ag2R La Mondiale Silvan Dillier. Nel primo appuntamento del World Tour 2020, dopo la pandemia, c’era grande attesa per tornare in sella e verificare la propria condizione.

Lo svizzero non ci sarà per la positività al test per il Coronavirus. L’elvetico, che vanta un secondo posto alla Parigi-Roubaix 2018, è stato costretto a rimanere a casa, dovendo rinunciare alle prime gare del calendario UCI. Una situazione che però il corridore ritiene ingiusta. Di fatto l’esito del test è arrivato poco prima della partenza per l’Italia, dove appunto si terrà la corsa citata. Dillier sostiene di essere completamente asintomatico, come riporta Blick:

Mentalmente sto molto male. Sono la persona più sana sulla terra. Ho dei sei dubbi sull’esito del mio controllo, anche perché ne ho fatti altri in questi ultimi giorni e sono stati tutti negativi. Ho fatto anche gli esami del sangue ed era tutto normale

Non ci sta il ciclista rossocrociato che ha aggiunto:

Mia moglie ha fatto il test ed è negativa. L’intero sistema sanitario è un maledetto scherzo. Secondo me, questo significa imprigionare delle persone sane. Se fossimo stati sintomatici e avessimo potuto infettare altri, le misure sarebbero state giuste, ma così non è corretto

Di fatto Dillier, oltre alle Strade Bianche, potrebbe non prendere parte al Giro di Polonia, previsto il 5 agosto.

