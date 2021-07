Australia in vista delle prossime Cameron Meyer, il campione nazionale australiano su strada. Il corridore della BikeExchange ha annunciato nelle ultime ore l'impossibilità di recarsi a Tokyo con la Nazionale per stare vicino al padre, al quale è stato diagnosticato un tumore cerebrale al quarto stadio. Considerando le restrizioni covid per i viaggi internazionali, dovesse essere presente con urgenza, non è detto che Meyer avrebbe potuto fare presto ritorno in Australia. Ecco quindi la scelta di restare a casa in questo periodo difficile, nonostante la gloria di rappresentare il proprio Paesi ai Giochi. Per la prova su strada si cerca quindi un sostituto che affiancherà i già convocati Rohan Dennis, Richie Porte e Jack Haig. Sulla lista del ct c'è ora Ben O'Connor, fresco vincitore della 9a tappa del Tour de France, Brutte notizie per il teamin vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo . Ha infatti rinunciato, per la trasferta in Giappone,, il campione nazionale australiano su strada. Il corridore della BikeExchange ha annunciato nelle ultime ore l'impossibilità di recarsi a Tokyo con la Nazionale per stare vicino al padre, al quale è stato diagnosticato un tumore cerebrale al quarto stadio. Considerando le restrizioni covid per i viaggi internazionali, dovesse essere presente con urgenza, non è detto che Meyer avrebbe potuto fare presto ritorno in Australia. Ecco quindi la scelta di restare a casa in questo periodo difficile, nonostante la gloria di rappresentare il proprio Paesi ai Giochi. Per la prova su strada si cerca quindi un sostituto che affiancherà i già convocati Rohan Dennis, Richie Porte e Jack Haig. Sulla lista del ct c'è ora, fresco vincitore della 9a tappa del Tour de France, quella di Tignes

Le parole di Meyer

Non potrei rappresentare il mio Paese al 100%. I Giochi sono un momento privilegiato per qualsiasi atleta e non mi sembra giusto partecipare, sapendo che la mia condizione non è come dovrebbe essere viste le circostanze. Voglio trascorrere ancora del tempo di qualità con la mia famiglia in questo periodo difficile, ma farò il tifo per la squadra australiana che sono sicuro lascerà il segno

Cameron Meyer sarebbe andato a Tokyo sia per la prova su strada che per il ciclismo su pista, considerando il corridore della BikeExchange anche un grande pistard. È stato campione del mondo per 9 volte complessive (5 volte nella corsa a punti, 2 volte nell'inseguimento a squadre e 2 volte nell'Americana).

