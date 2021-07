tra poco il report completo...

Classifiche e risultati

Tour de France Tour de France: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 27/06/2021 A 00:54

IL TOUR È GIÀ FINITO? Sì, impossibile battere questo Pogacar No, il vero Tour deve ancora iniziare

Colbrelli e Cattaneo in fuga: Quintana per la maglia a pois

Come al solito si parte a fuoco per cercare la fuga di giornata. Scappano via dal gruppo 43 corridori e c'è grande bagarre al traguardo volante, che viene vinto da Colbrelli con un'altra volata perfetta su Michael Matthews. In ogni caso, con Cavendish e gli altri velocisti dietro, sia il campione nazionale italiano che l'australiano tornano minacciosi per la classifica a punti.

Non c'è storia: Colbrelli vince facile su Matthews

All'attacco anche corridori come Fuglsang, Guillaume Martin, Teuns, Kuss, Alaphilippe, Cattaneo, ma il Col des Saisies fa la differenza. Restano davanti 6 corridori a giocarsi la tappa e il discorso maglia a pois. Passa per primo Poels (Bahrain Victorious), con lui ci sono anche Quintana (Arkéa Samsic), Woods (Israel), O'Connor (AG2R Citroën), Lucas Hamilton (BikeExchange) e Sergio Higuita (Education Nippo). Poi c'è il Col du Pré, primo GPM hors catégorie di questo Tour, che fa altra selezione e in testa restano solo Quintana, Higuita e Ben O'Connor, che è anche maglia gialla virtuale visto il ritardo del gruppo maglia gialla (più di 8 minuti).

Il bel gesto di Higuita: regala barretta e borraccia a Quintana

O'Connor se ne va: bravi Cattaneo e Colbrelli sul podio di tappa

In gruppo, sul Col du Pré, perde contatto van Aert, ma anche la Ineos perde pezzi con Porte e Geoghegan Hart che si staccano. Resiste invece Vingegaard, anche lui da solo, con i Jumbo Visma che danno manforte a van Aert. Davanti i colombiani provano ad andarsene in discesa, ma O'Connor riesce a rientrare. Comincia la salita di Tignes e Quintana si spegne letteralmente. C'è quindi il duello tra Higuita e O'Connor, con l'australiano che parte all'attacco a 17,3 km dal traguardo. È una cavalcata vincente quella del corridore dell'AG2R Citroën che non mostrerà mai segni di cedimento in salita, anzi. Per lui è la seconda vittoria in un Grande Giro, dopo il successo di Madonna di Campiglio al Giro 2020. Anche ad Higuita si spegne la luce e da dietro rimontano Mattia Cattaneo, che giunge al traguardo 2°, e Sonny Colbrelli, che trova un fantastico 3° posto e 15 punti buoni per la sua classifica.

Altra caduta: McNulty guarda altrove e finisce nel fossato

Pogacar risponde a Carapaz e se ne va

Formolo e Rui Costa non sono performanti come nella tappa precedente, ecco che gli Ineos rimasti si mettono in testa in previsione di un attacco di Carapaz. Lavorano alla grande Castroviejo e Geraint Thomas, ora in versione gregario, per un attacco dell'ecuadoriano. Parte Carapaz e solo Pogacar è in grado di seguirlo. Passano 200 metri, però, ed è lo sloveno a partire in contropiede e lasciarsi alle spalle Carapaz, anche oggi. Cavalcata vincente anche del corridore dell'UAE Emirates che chiude in maniera pressoché definitiva la corsa alla maglia gialla. Nessuno riesce a resistergli. Si gioca solo per il podio e Carapaz verrà addirittura raggiunto dagli altri 'big', mentre perde ulteriore terreno Gaudu.

Maxi caduta al Tour! Strike clamoroso per colpa di una "tifosa"

Tour de France L'Albo d'oro del Tour de France: tutti i vincitori dal 1903 al 2020 14/06/2021 A 13:11