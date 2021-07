La gara in linea di ciclismo maschile partirà questa notte alle ore 4:00, ma non mancano le defezioni dell'ultimo minuto. Il tedesco Simon Geschke è risultato positivo al Covid ed è stato quindi escluso dalla competizione olimpica. Negativi i 12 membri dello staff e compagni di squadra che avevano avuto dei contatti ravvicinati con il corridore.

"Sono più che deluso di non partecipare alle olimpiadi, ma sono grato che i miei compagni siano risultati negativi. Un giorno nero per la mia carriera, ma spero di rifarmi già in questa stagione" le parole del tedesco su Twitter.

Spagna, un massaggiatore positivo

Tensione anche nella squadra spagnola dopo che un massaggiatore del team maschile è stato trovato positivo. Il primo giro di tamponi ai corridori ha dato esito negativo e al momento sono confermati per la corsa di domani.

