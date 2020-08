Il General Manager Dave Brailsford svela le squadre per i Grandi Giri in arrivo: Thomas farà il Giro, Froome la Vuelta, mentre alla Grande Boucle ci saranno Bernal e Carapaz.

La bomba del mercoledì mattina la sgancia Sir Dave Brailsford, general manager del Team Ineos: Chris Froome e Geraint Thomas non correranno il prossimo Tour de France, in programma dal 29 agosto al 20 settembre. Il dirigente della squadra britannica ha svelato i piani per le tre grandi corse a tappe in arrivo: alla Grande Boucle ci saranno Egan Bernal e Richard Carapaz, Thomas andrà a caccia del Giro d'Italia (3-25 ottobre) mentre Froome parteciperà alla Vuelta (20 ottobre-8 novembre).

Tour de France Nibali, Froome, Sagan, Bernal e Alaphilippe: chi va al Tour de France 2020? La startlist provvisoria DA 11 ORE

Se per quanto riguarda Froome la decisione sorprende il giusto, visto anche il suo stato di forma nelle ultime uscite, più clamorosa è l'esclusione dal Tour di Geraint Thomas. Al via da Nizza, dunque, ci sarà solo un ex vincitore della Grande Boucle, il campione uscente Bernal. Al suo fianco, oltre al citato Carapaz, avrà Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski, Luke Rowe, Pavel Sivakov e Dylan van Baarle.

Play Icon WATCH Froome proprio non va! Ecco il momento in cui si stacca alla 1a tappa del Giro del Delfinato 00:00:29

Tour de France Campanello d'allarme per Bernal: continua il mal di schiena, la Ineos chiama Carapaz per il Tour DA 13 ORE