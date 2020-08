Dal nostro partner OAsport.it

Mikel Landa è pronto a fare il salto di qualità e ad assumersi la responsabilità di essere l’unica guida del proprio team al story7825586Tour de Francestory.aspxNone. Dopo anni di leadership condivise, il passaggio in Bahrain-McLaren ha consegnato allo spagnolo l’onere e l’onore di essere l’unico capitano alla Grande Boucle. Il corridore ex Movistar ha ricominciato la propria stagione alla Vuelta a Burgos, dove ha mostrato un’ottima condizione fisica arrivando secondo alle spalle di uno splendido Remco Evenepoel. In un’intervista al quotidiano spagnolo AS, Landa si è detto carico per il Tour de France:

È vero che questa è la prima volta che sarò capitano unico al Tour. Ma è un ruolo che ho già ricoperto con altre squadre in altre corse importanti e ho provato a sfruttare al meglio tutte le opportunità

I suoi tifosi, però, ritengono che spesso non gli siano state concesse le opportunità che meritava e qualche anno fa si sono scatenati sui social con l’hashtag #FreeLanda. Un’iniziativa che lo spagnolo ha apprezzato: “Il Landismo l’ho preso bene, l’ho inteso come un modo per supportarmi e dimostrarmi affetto. Cosa è rimasto del Landismo e del Free Landa dentro di me? Direi tutto. Si riferisce a momenti della mia carriera. Ho sempre cercato di essere la stessa persona di quando ho cominciato”.

