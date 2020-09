Primoz ROGLIC (Jumbo Visma)

Non credo che il lavoro sia già finito e di avere vinto. Ci sono ancora delle tappe difficili da affrontare e Pogacar è un grande scalatore. Oggi mi sentivo davvero bene in salita, ma gli ultimi 4-5 km non possono essere paragonati a qualcosa di già fatto. Sono contento che ci siamo lasciati alle spalle a questa frazione. Ho parlato con Sepp Kuss durante l’ascesa e abbiamo deciso che poteva cercare di vincere la tappa e poi mi ha aiutato a capire che quelli attorno a me erano in difficoltà, il suo aiuto è stato davvero molto prezioso e ancora una volta la prestazione della squadra è stata superlativa

Sono contento del divario su Pogacar? Beh, non è mai abbastanza. Ma ero contento della posizione in cui mi trovavo prima della tappa e ora sono ancora più felice. Il mio fan club è qui sin dal giorno del Grand Colombier e oggi ho visto tantissime bandiere slovene. Questo mi dà ancora più energia ed è una sensazione unica, spero che in Slovenia siano orgogliosi di noi

Tadej POGACAR (UAE Emirates)

Ho perso qualche secondo su quella che era una salita davvero dura. Ho dato il massimo, la squadra ha dato il massimo e abbiamo ottenuto il 3° posto di giornata per dimostrarlo. Domani saremo pronti per un’altra tappa molto dura e poi sabato ci sarà anche la cronometro. Il Tour non è finito e tutto può ancora succedere

Miguel Ángel LÓPEZ (Astana)

Sono veramente emozionato per questo trionfo. È un sogno che diventa realtà. È da quando è iniziato il Tour che con la squadra pianificavamo di vincere questa tappa. Lo abbiamo sognato a lungo e lo abbiamo fatto. Voglio far sapere alla mia famiglia che sto pensando a loro in questo momento

Damiano CARUSO (Bahrain McLaren)

Dovevamo provarci e l’abbiamo fatto. Se non provi, non puoi sapere e noi abbiamo dato il massimo. Landa però si è staccato? Avete visto che salita era questa. Non è stato un crollo, ha dato il massimo. Va bene così. Io mi sono sentito bene fino ai km finali, ma queste pendenze sono troppo anche per me

