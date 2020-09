Doveva essere l'ultima occasione per i velocisti - perché a Parigi non si sa mai - ma a vincere è stato ancora Kragh Andersen con una sparata delle sue, con la Sunweb che trova il terzo successo di squadra a questo Tour. Niente da fare per Sam Bennett, Sagan e Matteo Trentin che comunque erano entrati in fuga, niente da fare per van Aert, Elia Viviani, Caleb Ewan, Bonifazio e Coquard che si sono fatti trovare impreparati. Tra l'altro Caleb Ewan si è anche staccato: a Parigi è lui il grande favorito, ma se le gambe sono queste... Per la lotta alla maglia verde, invece, il discorso è quasi chiuso visto il +55 di Sam Bennett. Servirà un miracolo per Sagan. Per la maglia gialla si decide tutto domani con la cronoscalata di La Planche des Belles Filles, ma anche in quel caso Roglic è assoluto padrone del Tour.

Kragh Andersen imprendibile: vince anche a Champagnole! Rivivi l'arrivo

Tour de France Zeeman spiega l'espulsione: "Il Commissario aveva danneggiato la bici di Roglic" 4 ORE FA

L'ordine d'arrivo

Corridore Squadra Tempo 1. Soren KRAGH ANDERSEN Sunweb 3h36'33'' 2. Luka MEZGEC Mitchelton Scott +53'' 3. Jasper STUYVEN Trek Segafredo +53'' 4. Greg VAN AVERMAET CCC +53'' 5. Oliver NAESEN AG2R +53'' 6. Nikias ARNDT Sunweb +53'' 7. Luke ROWE Ineos Grenadiers +59'' 8. Sam BENNETT Deceuninck Quick Step +1'02'' 9. Peter SAGAN Bora Hansgrohe +1'02'' 10. Matteo TRENTIN CCC +1'02''

Cavagna in fuga. Allo sprint intermedio Sagan ancora sconfitto

Tornano alla ribalta i velocisti e Sam Bennett ha quindi l'occasione di chiudere a suo favore la lotta per la maglia verde con Sagan. La Deceuninck Quick Step manda quindi Rémi Cavagna in fuga, con il francese a far 'stancare' Bora Hansgrohe e Sunweb prima dell'eventuale volata di gruppo. In prossimità del traguardo volante, però, evadono Rolland, Cosnefroy e Luke Rowe e il gruppo lascia fare non volendo disperdere ulteriori energie. Al traguardo volante si lotta 'solo' per il 5° posto e Sagan viene ancora battuto da Sam Bennett che guadagna un altro punticino.

Niente da fare per Sagan! Sam Bennett lo batte sempre al traguardo volante

Sagan, Sam Bennett e Trentin in fuga

La strada comincia a salire e ci sono diversi tentativi di fuga, tra questi ci prova anche il campione olimpico Van Avermaet. Sono in 14 là davanti, ma la Bora Hansgrohe è brava a far rientrare il gruppo. Caleb Ewan fa fatica a tenere le ruote e parte un altro gruppetto con nomi d'eccezione: all'attacco Sagan, Sam Bennett e Trentin oltre a Van Avermaet, Kragh Andersen, Anrdt, Naesen, Bauer, Rowe, Stuyven, Devenyns e Mezgec. Questi 12 guadagnano subito un minuto di vantaggio sul gruppo maglia gialla, con la Jumbo Visma che prova a ricucire per van Aert. Attaccano anche Coquard, Boasson Hagen e Hofstetter ma non riusciranno a rientrare mentre il gruppo maglia gialla si rialza visto i 2 minuti di ritardo ai -20.

Le cadute non mancano mai al Tour: a terra Sivakov e Rigoberto Uran

Vince ancora Kragh Andersen

Sono quindi in 12 quindi a giocarsi la tappa: Matteo Trentin prova un allungo, ma viene marcato da Sagan e Sam Bennett. Zitto zitto se ne va invece Kragh Andersen, già vincitore a Lione, che parte tranquillo ai -15,8 km senza essere più ripreso. Il danese guadagna 20'' in discesa e arriva in solitaria al traguardo di Champagnole, incredibile. Mezgec fa sua la volata dei battuti, mentre Sam Bennett e Sagan fanno la volata per l'8° posto: passa facile ancora l'irlandese.

La fagianata di Kragh Andersen: Trentin e Sagan possono solo guardare

La classifica generale

Corridore Squadra Tempo 1. Primoz ROGLIC Jumbo Visma 83h29'41'' 2. Tadej POGACAR UAE Emirates +57'' 3. Miguel Ángel LÓPEZ Astana +1'27'' 4. Richie PORTE Trek Segafredo +3'06'' 5. Mikel LANDA Bahrain McLaren +3'28'' 6. Enric MAS Movistar +4'19'' 7. Adam YATES Mitchelton Scott +5'55'' 8. Rigoberto URAN Education First +6'05'' 9. Tom DUMOULIN Jumbo Visma +7'24'' 10. Alejandro VALVERDE Movistar +12'12'' 11. Damiano CARUSO Bahrain McLaren +12'31''

Bol e Pedersen: "Andiamo in fuga o no?". Che show di Magrini in telecronaca

Tour de France Tour de France: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati 5 ORE FA