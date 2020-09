Dopo la seconda volata di questo Tour, si ritorna a salire e non con una tappa banale. Anzi, quello dell'Orcières-Merlette è il primo arrivo in salita, dopo altri 4 GPM. Non sarà la tappa che deciderà il Tour de France, ma potrebbe svelarci la lista dei veri pretendenti alla maglia gialla.

Il percorso della quarta tappa

Tappa molto dura, considerando che siamo solo alla prima settimana. C'è già il primo arrivo in salita, posto a 1800 metri di altitudine. Col du Festre (7,6 km al 5,3%), Côte de Corps (2,2 km al 6,3%), Côte de l'Aullagnier (3 km al 6,4%) e Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes (2,8 km al 6,8%) da affrontare prima del gran finale sull'Orcières-Merlette (7,1 km al 6,7%). Chi vuole la maglia gialla batta un colpo.

Programmazione televisiva

Dalla Grand Départ di Nizza al traguardo più famoso del mondo sugli Champs-Élysées, la 107a edizione del Tour de France è il più importante evento dei 100 giorni di ciclismo di Eurosport e sarà trasmesso in diretta integrale su Eurosport 1, Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) ed Eurosport Player con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini (GUARDA QUI per tutte le offerte di Eurosport Player). La diretta della tappa comincerà su Eurosport 1 a partire dalle 13:25 con orario d'arrivo previsto tra le 17:20 alle 17:45.

I favoriti della quarta tappa

Primo arrivo in salita di questo Tour de France, con l'Orcières-Merlette posto a 1825 metri di quota dopo 160 km di tappa. È stata finora un'edizione molto dura e difficoltosa, tra cadute e km di nervosismo. Chi avrà le gambe per tentare qualcosa di importante? Bernal sembra voglia conservare le energie in vista dell'ultima settimana, mentre Adam Yates e Alaphilippe potrebbero riprovarci dopo quanto fatto nella seconda tappa sul Col des Quatres Chemins. Occhio però alla Jumbo Visma, con Primoz Roglic che potrebbe tentare il primo sussulto di questo Tour de France. Tra gli uomini di classifica, infatti, il leader del team olandese è il più gettonato dai bookmaker per la 4a frazione. C'è comunque chi ha promesso battaglia per la tappa che annovera ben 5 GPM: sembra molto carico l'altro sloveno, Tadej Pogacar, terzo alla Vuelta dello scorso anno.

Il leader dell'UAE Emirates non ha corso nessun pericolo in queste prime tappe, è avrà dalla sua il duo italiano Formolo-Aru. Ci aspettiamo anche un po' di riscossa da parte di Daniel Martinez, finito ad oltre tre minuti per una caduta nella seconda tappa. Questa potrebbe essere l'occasione per tentare la fuga e rientrare in classifica. A proposito di fuga - sempre dando uno sguardo ai bookmaker - i due uomini più 'scommessi' per un tentativo da lontano sono quelli di Alessandro De Marchi e Alexey Lutesenko.

Come funziona il protocollo anti covid?

Tutti i ciclisti al via si sono dovuti sottoporre a tampone tre giorni fa e sei giorni fa e hanno ricevuto semaforo verde dopo una doppia negatività. I tamponi verranno ripetuti durante i giorni di riposo: quindi lunedì 7 settembre e lunedì 14 settembre. In caso di corridore, o membro dello staff, positivo questo verrà isolato ed escluso dalla corsa. Al contrario, dovessero essere due i positivi in una singola squadra, sarebbe estromesso dal Tour tutto il team.

