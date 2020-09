Mancano davvero poche tappe a disposizione per rimontare in classifica. Parliamo della classifica a punti, quella per la maglia verde, con Peter Sagan a caccia dell'ennesimo successo: l'ottavo in carriera al Tour de France su nove partecipazioni. Quest'anno ha trovato davvero un osso duro come Sam Bennett, tra l'altro suo compagno di squadra e, complice le 0 vittorie messe a segno in questa edizione del Tour, lo slovacco è costretto a dover inseguire. Per ora la classifica dice -45, ma restano solo due tappe con arrivo in volata e qualche traguardo volante qua e là.

La classifica a punti

Tour de France Da Nizza a Parigi: il percorso e la guida completa delle 21 tappe del Tour de France 2 ORE FA

Corridore Squadra Punti 1. Sam BENNETT Deceuninck Quick Step 269 punti 2. Peter SAGAN Bora Hansgrohe 224 punti 3. Matteo TRENTIN CCC 189 punti 4. Bryan COQUARD B/B Hotels-Vital Concept 166 punti 5. Caleb EWAN Lotto Soudal 158 punti 6. Wout VAN AERT Jumbo Visma 131 punti 7. Michael MORKOV Deceuninck Quick Step 112 punti 8. Julian ALAPHILIPPE Deceuninck Quick Step 108 punti

La volata alla moviola: Sagan spinge col gomito van Aert

È possibile rimontare? Andiamo a vedere tappa per tappa dove Sagan potrà rosicchiare qualche punto al campione nazionale irlandese... In caso di vittoria si prendono 50 punti, in caso di primo classificato al traguardo volante si prendono 20 punti.

Tappa 16

Non è una tappa impossibile, ma resta una frazione adatta agli uomini di classifica. Dopo il primo GPM (di 4a categoria) ci sarà però il traguardo volante di Saint-Joseph-de-Rivière che assegna 20 punti al vincitore. È posto dopo 44,5 km dalla partenza e Sagan potrebbe far lavorare a gran velocità la sua Bora Hansgrohe in testa al gruppo, nel tentativo di far fuori Sam Bennett sulla salita della Côte de Virieu. Da lì potrebbe sganciarsi con un paio di uomini: Kamna o Schachmann per esempio, per far prendere punti anche ai suoi compagni di squadra. Mossa ideale per far partire, inoltre, un proprio compagno verso la fuga di giornata.

Quanti punti si possono prendere? 20

Valach, ds Bora: "Maglia verde? Il Tour è lungo e Sagan può vincerla"

Tappa 17

È la tappa più importante di questo Tour con arrivo in quota a 2304 metri. Non è affare per Sagan e Sam Bennett. Dopo 45,4 km ci sarà però il traguardo volante di La Rochette, anche se sarà difficile arrivare allo sprint con una situazione di gruppo compatto. Ci sarà sicuramente la fuga e il gruppo potrebbe giocarsi la volata dal 5° posto in giù.

Quanti punti si possono prendere? 11

Tappa 18

Altra tappa di montagna, l'ultima di questo Tour de France. Dopo 14 km ci sarà il traguardo volante di Aime. Occhio anche qui alle fughe dal km 0, ma la Bora potrebbe mantenere 'controllata la corsa' fino allo sprint.

Quanti punti si possono prendere? 20

Tappa 19

Potrebbe esserci un'occasione per i velocisti, anche se il percorso è davvero tortuoso fino all'arrivo di Champagnole. Improbabile che si arrivi con una situazione di gruppo compatto a Mournans, dove è posto il traguardo volante a 117,5 km dalla partenza. Resterà comunque qualche punto a disposizione da poter rosicchiare, con la speranza poi di poter trovare la prima vittoria a questo Tour al termine della tappa.

Quanti punti si possono prendere? 61

Tappa 20

C'è la cronoscalata di La Planche des Belles Filles. Ci saranno punti a disposizione per i primi 15 classificati, ma in questo caso Sagan e Sam Bennett resteranno a secco.

Quanti punti si possono prendere? 0

Tappa 21

È la tappa finale, quella con arrivo sugli Champs-Élysées. Il traguardo volante è posto dopo 82 km, sul terzo passaggio all'arrivo del circuito cittadino. Poi toccherà fare lo sprint dove, però, sono maggiormente favoriti i velocisti puri alla Sam Bennett.

Quanti punti si possono prendere? 40

Sagan: "Scorrettezza? Volevo solo evitare di finire contro le transenne"

Sagan vuole a tutti i costi questa maglia verde. Lo slovacco, inoltre, ha già annunciato la sua partecipazione al Giro d'Italia. Dovesse vincere la classifica a punti del Tour, potrebbe centrare anche quella del Giro nello stesso anno. Solo un corridore nella storia è riuscito a vincere entrambe le classifiche a punti dei due Grandi Giri nella stessa stagione: Dzamolidin Abduzaparov nel 1994 in maglia Polti.

Impennate, autografi e scherzetti: Sagan, non vediamo l'ora di vederti al Giro 2020

Tour de France Tour de France: l'elenco dei partecipanti, ritirati e squalificati IERI A 18:50