Tour de France

Peter Sagan ha perso la maglia verde a Saint-Martin-de-Ré. Il terzo posto al traguardo non è bastato per difendersi dagli attacchi di Sam Bennett e, con il successo dell'irlandese, ora è il corridore della Deceuninck Quick Step a vestire il verde. Mancano pochi sprint da qui alla fine del Tour: c'è quello di oggi a Poitiers, poi ci sarà spazio per le ruote veloci alla 19a tappa e alla passerella finale di Parigi. Sagan, però, non è preoccupato...