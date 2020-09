Se c'è qualcosa che non è mancata in questo Tour de France è stata la presenza del tifo a bordo strada. Nonostante raccomandazioni ed inviti a rimanere a casa, le strade del Tour hanno visto una grande affluenza di pubblico e, a parte qualche caso isolato di persone senza mascherina sui Pirenei, la stragrande maggioranza della gente ha rispettato quelle che sono le normative anticovid imposte dai Governi.

In salita, però, è molto più difficile gestire la situazione riguardo all'ordine pubblico e la Prefettura del Dipartimento dell'Ain ha deciso di rendere inaccessibile al pubblico ben due delle tre salite che i corridori affronteranno nel tappone di domenica 13 settembre che chiuderà la seconda settimana di Tour.

La situazione in Francia è complicata riguardo alle strette anticovid, anche se ha diverse sfumature. È vero che si contano dai 7000 ai 9000 casi di positivi al giorno, ma più del 90% risulta essere asintomatico mentre la restante parte presentano solo sintomi lievi. Nonostante siano state annunciate nuove restrizioni (42 dipartimenti sono diventati “zona rossa”) è stato, per esempio, ridotto il periodo di isolamento da 14 a 7 giorni per una persona positiva. Il che vuol dire che, a fronte di una positività, una persona potrà tornare a lavorare e ad uscire di casa dopo solo 7 giorni a seguito di due tamponi negativi consecutivi. La situazione, si può dire, è assolutamente sotto controllo.