Il Tour de France è ripartito, finalmente, senza corridori positivi al covid dopo il primo giorno di riposo del 7 settembre, ma qualche positività è stata riscontrata tra i membri dello staff. Il tampone ha, infatti, fermato un componente a testa per AG2R, Cofidis, Mitchelton Scott e Ineos Grenadiers che, inevitabilmente, sono stati estromessi dal seguire la squadra per i protocolli UCI stabiliti in accordo con ASO e il Governo francese.

Il secondo ciclo di tamponi verrà effettuato durante il prossimo giorno di riposo, fissato per lunedì 14 settembre. Cosa accadrà se un altro componente dei 4 team sopracitati fosse positivo? La regola stabilita è abbastanza chiara: con due positivi si estromette il team. L'agenzia di stampa Reuters, però, ha fornito una notizia abbastanza rassicurante per le squadre, citando due fonti vicine all'organizzazione. Secondo quanto riportato dall'agenzia britannica, infatti, il contatore di positività verrà azzerato domenica 13, ovvero al termine dell'ultima tappa prima del secondo giorno di riposo. In questo caso, se al secondo ciclo di tamponi dovesse registrarsi una positività per un componente della Mitchelton o dell'Ineos, queste squadre non verrebbero estromesse dal Tour.

Ben diverso il discorso se la positività dovesse essere accertata da qui a domenica 13. In quel caso il contatore verrebbe mantenuto attivo e con la seconda positività si manderebbe a casa tutto il team. Ricordiamo che il protocollo non considera soggetti a rischio solo i corridori, ma anche componenti degli staff e personale di accompagnamento alla squadra. Ecco perché il rischio è altissimo di mandare una casa un'intera squadra anche se i positivi dovessero essere due meccanici.

Tra l'altro tutti e quattro i team hanno un loro uomo per la classifica generale: la Mitchelton Scotto ha Adam Yates che è 8° a 1'02'' dalla maglia gialla, l'AG2R ha Romain Bardet che è 4° a 30'', la Cofidis ha Guillaume Martin che è 3° a 28'' e l'Ineos Grenadiers ha Egan Bernal - il grande favorito di questo Tour - a 21'' da Primoz Roglic.

Ironia della sorte, uno dei positivi al primo ciclo di tamponi è stato il direttore del Tour Christian Prudhomme. Non lo si vede più, infatti, a dare il via alla corsa in questi giorni, con Prudhomme sostituito dal suo vice François Lemarchand. Il direttore di ASO potrà “rientrare in corsa” da martedì 15 nel caso in cui dovesse presentare due negatività consecutive al secondo giro di tamponi.

