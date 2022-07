Ganna vs Wout van Aert e così è stato, con il belga che è riuscito a fare meglio del verbanese che, però, ha patito Lampaert che ha sfruttato la pista asciutta per mettersi tutti alle spalle. Intanto c'è Pogacar che guadagna già. Anche lui ha corso sul bagnato ma, col disastro delle previsioni meteo, Roglic è finito nel primo blocco correndo sotto l'acquazzone, con il corridore della Jumbo Visma che ha già pagato 9'' dal connazionale. Peggio stanno gli altri: Adam Yates a 16'', Geraint Thomas a 18'', Vlasov a 24'', Daniel Martínez a 37'', Bardet a 38'', Quintana a 42'', Gaudu a 43'', Jack Haig a 44'', Damiano Caruso a 48'', Enric Mas a 49'', Ben O'Connor a 54'', Guillaume Martin a 56'', Uran addirittura a 1'07''. Insomma, tutti a inseguire già Pogacar. La cronometro che non ti aspetti. Tutti attendevano il duello Filippovs Woute così è stato, con il belga che è riuscito a fare meglio del verbanese che, però, ha patito una foratura nel tratto finale della sua prova . È riuscito comunque a finire la crono, senza cambiare la bici, usando copertoncini tubeless che gli hanno permesso di non fare la sosta forzata. Detto questo, la prova resta macchiata dalla foratura che ne ha compromesso la fase finale (ha fatto due sbandamenti in curva). Ma van Aert non è riuscito a concretizzare questo fattore a suo vantaggio: nonostante una grande crono, il vice campione del mondo si è dovuto arrendere al connazionaleche ha sfruttato la pista asciutta per mettersi tutti alle spalle. Intanto c'èche guadagna già. Anche lui ha corso sul bagnato ma, col disastro delle previsioni meteo,è finito nel primo blocco correndo sotto l'acquazzone, con il corridore della Jumbo Visma che ha già pagato 9'' dal connazionale. Peggio stanno gli altri: Adam Yates a 16'', Geraint Thomas a 18'', Vlasov a 24'', Daniel Martínez a 37'', Bardet a 38'', Quintana a 42'', Gaudu a 43'', Jack Haig a 44'',a 48'', Enric Mas a 49'', Ben O'Connor a 54'', Guillaume Martin a 56'', Uran addirittura a 1'07''. Insomma, tutti a inseguire già Pogacar.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Yves Lampaert 15'17'' 2. Wout van Aert +5'' 3. Tadej Pogacar +7'' 4. Filippo Ganna +10'' 5. Mathieu van der Poel +13'' 6. Mads Pedersen +15'' 7. Jonas Vingegaard +15'' 8. Primoz Roglic +16'' 9. Bauke Mollema +17'' 10. Dylan Teuns +20''

Van der Poel si lascia alle spalle Vingegaard e Roglic

Il primo a partire tra i favoriti è Stefan Bissegger, ma lo svizzero paga l'asfalto bagnato e finisce a terra ben due volte. Piove e forte nella prima parte della crono: il primo miglior tempo di riferimento è quello di Bauke Mollema che chiude i 13,2 km della crono in 15'34''. Arriva però Mathieu van der Poel che, dopo aver sfiorato il colpaccio al Giro, ci prova anche il Tour: 15'30'' il tempo del corridore dell'Alpecin Deceuninck che ne lascia davvero tanti dietro di sé. La pioggia si intensifica e Roglic si piazza 3'' dietro, Vingegaard e Mads Pedersen si avvicinano, ma restano 2'' dietro.

Van Aert meglio di Ganna, ma arriva Lampaert

Alle 17 c'è un altro tris interessante: l'asfalto è bagnato, ma ha smesso di piovere. Ganna migliora il tempo di van der Poel, ma arriva Wout van Aert che spazza via la perfomance del campione del mondo in carica e si issa al primo posto provvisorio. Occhio al solito Pogacar che fa meglio, anche lui, di Ganna ma resta dietro a WVA di 2''. Lo sloveno è comunque super soddisfatto: dà 9'' a Roglic, ancora di più a tutti gli altri rivali di classifica. Sembra fatta, ormai, per van Aert considerando che gli specialisti sono ormai passati. Ma la strada continua ad asciugarsi e, a sorpresa, spunta Yves Lampaert che batte per 4'' il connazionale e si prende una clamorosa vittoria.

