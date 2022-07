Ciclismo

Tour de France - Passerella Jumbo Visma, Pogacar attacca, vince Philipsen: il meglio in 6'

TOUR DE FRANCE - Si chiude sempre in volata sugli Champs-Élysées, ma occhio agli attacchi nel finale. Soprattutto se a provarci sono Filippo Ganna e Tadej Pogacar. Poi vince Jasper Philipsen che batte Groenewegen e Kristoff. Niente volata per van Aert che arriva in parata con la Jumbo Visma.

00:06:06, un' ora fa