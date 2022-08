tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Guillaume Martin 7h04'24'' 2. Mattias Skjelmose Jensen +6'' 3. Rudy Molard +8'' 4. Mauri Vansevenant +12'' 5. Iván Ramiro Sosa +12'' 6. Jaakko Hänninen +12'' 7. Sébastien Reichenbach +20'' 8. George Bennett +54'' 9. Julian Alaphilippe +1'21'' 10. Gianluca Brambilla +1'33''

4 in fuga, Piccolo a terra

Prima tappa di vera montagna al Tour de l'Ain e viene via una fuga di quattro uomini con all'attacco Richard (U Nantes), Hurel (St Michel-Auber93), J.Eriksson (Riwal) e Wilksch (Selezione Germania U23). I 4 raggiungono 4' di vantaggio sul gruppo guidato dalla Groupama-FDJ della maglia gialla di Jake Stewart, ma anche dalla UAE Emirates di George Bennett e dalla Education EasyPost di Andrea Piccolo. Sul Col des Fossés, il secondo GPM di giornata, davanti restano solo Wilksch e Richard, il gruppo dimezza lo svantaggio e occhio alle cadute: anche Andrea Piccolo va a terra, ma riparte subito.

Occhio a Guillaume Martin e Alaphilippe, ma parte Skjelmose Jensen

Iniziato il Col de Portes viene neutralizzata la fuga, grazie al lavoro della Cofidis di Guillaume Martin che punta a tappa e maglia. Si stacca il leader Jake Stewart, ma restano non più di 15 corridori nel gruppo di testa. Il primo a rompere gli indugi è George Bennett che parte ai -24, ma il neozelandese viene inseguito da Alaphilippe e rientrano via via tutti gli altri. L'attacco decisivo è quello di Skjelmose Jensen che va via secco ai -19,9 km dal traguardo. Solo Iván Ramiro Sosa prova ad inseguirlo, tutti gli altri staccati, compreso Alaphilippe - questa volta - in evidente difficoltà.

Skjelmose Jensen ripreso, il colpo lo fa Guillaume Martin

Skjelmose Jensen comincia l'ultimo GPM, il Col de Fay, con 20'' di vantaggio sugli inseguitori. Molard prova il tutto per tutto per rientrare e parte all'attacco, mentre fatica ancora Alaphilippe che si stacca di nuovo. Guillaume Martin, Sosa, Molard e Reichenbach riescono a rientrare davanti prima dello scollinamento, ma si rifanno sotto - nel tratto in discesa - anche Hänninen e Vansevenant, senza il compagno di squadra di Alaphilippe andato in difficoltà. Fase di stallo quindi per 7 km, poi a 1,6 km cerca il colpo Guillaume Martin in discesa. Il capitano della Cofidis ce la fa e vince in solitaria a Lagnieu.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Guillaume Martin 3h44'49'' 2. Mattias Skjelmose Jensen +2'' 3. Rudy Molard +2'' 4. Mauri Vansevenant +2'' 5. Jaakko Hänninen +2'' 6. Iván Ramiro Sosa +2'' 7. Sébastien Reichenbach +10'' 8. George Bennett +44'' 9. Julian Alaphilippe +1'11'' 10. Geoffrey Bouchard +1'23''

