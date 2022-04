la prima tappa in linea del Tour de Romandie promette già spettacolo. La frazione La Grande Beroche-Romont non prevede praticamente un metro di pianura e dopo una prima parte tutto sommato agevole potrà riservare fuochi d'artificio con quattro GPM e tanti trabocchetti. Ce la farà il possessore della maglia verde a tenere il simbolo del primato? Vedremo i favoriti per la vittoria finale muoversi in prima persona o attaccheranno le seconde linee? Chi ha perso qualche secondo di troppo nella cronometro iniziale cercherà già qui di recuperare terreno? Tutti interrogativi molto interessanti, a cui avremo ben presto una risposta. Il prologo di Losanna vinto da Ethan Hayter è servito a scaldare le gambe, mapromette già spettacolo. La frazionenon prevede praticamente un metro di pianura e dopo una prima parte tutto sommato agevole potrà riservare fuochi d'artificio cone tanti trabocchetti. Ce la farà il possessore della maglia verde a tenere il simbolo del primato? Vedremo i favoriti per la vittoria finale muoversi in prima persona o attaccheranno le seconde linee? Chi ha perso qualche secondo di troppo nella cronometro iniziale cercherà già qui di recuperare terreno? Tutti interrogativi molto interessanti, a cui avremo ben presto una risposta.

Ad

Premium Ciclismo Giro di Romandia | 1a tappa 15:30-17:50

Tour de Romandie Thiébaud cade sul più bello! Giù ai -150, che fatica ripartire 3 ORE FA

CHI VINCE IL TOUR DE ROMANDIE? Aleksandr Vlasov Geraint Thomas Damiano Caruso Ben O'Connor Juan Ayuso Sergio Higuita Thibaut Pinot Rigoberto Uran Michael Storer Ethan Hayter Steven Kruijswijk Ion Izagirre

Dove vedere la prima tappa

La prima tappa del Tour de Romandie sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 15:30 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

Profilo altimetrico molto nervoso in questa prima tappa in linea del Romandie 2022. I primi 40 chilometri sono i più agevoli, poi arriverà il primo GPM di giornata: Suchy (2 km al 6,1%). A seguire i corridori affronteranno un dentello e poi una veloce discesa che porterà al secondo GPM, nonchè salita più lunga di giornata. Esmonts (7 km al 4%). Inizierà una lunga fase di saliscendi senza fiato, condita da un altro GPM da ripetere due volte, Massonnens (2,1 km al 6%). Anche l'arrivo si trova in cima a una salita, pur non classificata. Uno strappo di un chilometro al 7,3% di media. Insomma, sarà difficile tenere la corsa sotto controllo ed è probabile che assisteremo ad attacchi a ripetizione.

Favoriti

Tappa molto difficile da decifrare, sia nello svolgimento che nell'esito finale. Non è da escludere nè uno scenario "doppio", con battaglia per la vittoria di tappa davanti e sfida tra gli uomini designati per la generale dietro, o la fusione delle due cose. Il leader Ethan Hayter dovrà stare attento a difendere la maglia, ma non è escluso che si muova in prima persona nel finale. Una squadra che vorrà essere protagonista e che nella primavera delle Classiche lo ha dimostrato alla grande è la Bahrain. Occhio, dunque, a un certo Dylan Teuns, magari in collaborazione con il nostro Damiano Caruso e Luis Leon Sanchez. I corridori d'attacco non mancano in questo Romandie e su un tracciato simile va tenuto d'occhio il trio della UAE Juan Ayuso-Marc Hirschi-Brandon McNulty. Michael Woods potrebbe muoversi per riscattare una cronometro opaca, lo stesso potrebbero fare Thibaut Pinot e Sergio Higuita.

***** Dylan Teuns

**** Juan Ayuso, Ethan Hayter

*** Michael Woods, Marc Hirschi, Brandon McNulty, Sergio Higuita

** Thibaut Pinot, Ben O'Connor, Aleksander Vlasov

* Luis Leon Sanchez, Michael Storer, Damiano Caruso, Geraint Thomas

Info utili

-Orario di partenza: 13:00, La Grande Beroche

-Orario d'arrivo: tra le 17:11 e le 17.30, Romont

-Lunghezza: 178 km

-Dislivello: 2729 metri

-GPM: Suchy (3a cat. al km 39, 2 km al 6,1%); Esmonts (3a cat. al km 71, 7 km al 4%), Massonnens (3a cat. al km 120, 2,1 km al 6%), Massonnens (3a cat. al km 167, 2,1 km al 6%),

Hayter vola! Crono dominata, rivivi la fase finale

Tour de Romandie Hayter vola! Crono dominata, rivivi la fase finale 3 ORE FA