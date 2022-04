Ethan Hayter si mangia i 5,21 chilometri a cronometro in programma e conquista il prologo del Tour de Romandie, vestendo in automatico anche la maglia verde di leader della classifica generale. Eccellente la prova del britannico della Ineos Grenadiers, al primo successo in ambito World Tour e al dodicesimo in assoluto. Alle sue spalle chiude Rohan Dennis (Jumbo Visma), uno dei favoriti di giornata, e Felix Grossschartner (BORA Hansgrohe). Matteo Sobrero è il migliore degli italiani, sesto con lo stesso tempo di Maximilian Schachmann e subito dietro Geraint Thomas. Damiano Caruso, che strizza l'occhio alla generale, si piazza 31esimo a 21 secondi dal miglior tempo. Un lampo sulle strade di Losanna.si mangia i 5,21 chilometri a cronometro in programma e conquista il prologo del, vestendo in automatico anche la maglia verde di leader della classifica generale. Eccellente la prova del britannico della Ineos Grenadiers, al primo successo in ambito World Tour e al dodicesimo in assoluto. Alle sue spalle chiude(Jumbo Visma), uno dei favoriti di giornata, e(BORA Hansgrohe).è il migliore degli italiani, sesto con lo stesso tempo die subito dietro al vincitore del 2021 , che strizza l'occhio alla generale, si piazza 31esimo a 21 secondi dal miglior tempo.

La top 10

1. E. HAYTER (Ineos Grenadiers) 5'52''79 2. R. DENNIS (Jumbo Visma) +3''92 3. F. GROSSSCHARTNER (BORA Hansgrohe) +9''39 4. G. THOMAS (Ineos Grenadiers) +9''57 5. M. SCHACHMANN (BORA Hansgrohe) +13''17 6. M. SOBRERO (BikeExchange) st 7. E. VERNON (Quick Step) +13''35 8. G. STEINHAUSER (EF - Education Easypost) +13''39 9. M. SCHMID (Quick Step) +13''47 10. J. AYUSO (UAE Emirates) +13''91

Maximilian Schachmann e pochi minuti più tardi il suo tempo viene eguagliato da Matteo Sobrero, Juan Ayuso e la sua prova non è male, visto che il giovane spagnolo paga poco più di mezzo secondo dalla coppia di testa. Prova velocissima e disegnata per specialisti, con un paio di curve non banali nel finale dove poter guadagnare decimi preziosi o rischiare anche di cadere (chiedere conferma allo svizzero Thiebaud). Il primo riferimento di rilievo lo segnae pochi minuti più tardi il suo tempo viene eguagliato da in maglia tricolore di campione italiano della specialità . Tra i potenziali big della classifica, tocca ben presto ae la sua prova non è male, visto che il giovane spagnolo paga poco più di mezzo secondo dalla coppia di testa.

In una gara che si gioca sul filo dei centesimi, come era ovvio che fosse, i tre secondi abbondanti con cui Felix Grossschartner segna il nuovo miglior tempo sono tanta roba. Sembra presto per parlare di podio, però, visto che mancano ancora diversi specialisti. Scende in pista anche Chris Froome, ma l'ex vincitore del Tour de Romandie non è un fattore. Non lo è neanche Josef Cerny, uno da cui ci si attendeva di più in questa prova. Tocca a Mattia Cattaneo, ma il suo tempo finale finisce nell'ammucchiata di corridori della zona medio-alta della classifica provvisoria e nulla più.

Ethan Hayer, che polverizza il crono di Grossschartner di quasi dieci secondi! Un'enormità visto l'andazzo generale e le caratteristiche di questo prologo. Damiano Caruso fa il suo e chiude a 21 secondi dalla vetta e a sette da un possibile rivale come Ayuso. Va bene così. Subito dopo arriva Rohan Dennis e nemmeno lui riesce a stare davanti a Hayter, che comincia davvero a sognare. Anche perchè Remi Cavagna, Aleksandr Vlasov fa meglio di Caruso di circa tre secondi, Ben O'Connor batte il siciliano di un'inezia. Alti i tempi di Pinot e Kruijswijk, mentre a questo punto solo Geraint Thomas può spodestare il compagno di squadra dalla vetta. Ma il britannico "si accontenta" del quarto posto e allora il rampante connazionale può iniziare a festeggiare. Lo scosso vero lo dà, che polverizza il crono di Grossschartner di quasi dieci secondi! Un'enormità visto l'andazzo generale e le caratteristiche di questo prologo.fa il suo e chiude a 21 secondi dalla vetta e a sette da un possibile rivale come Ayuso. Va bene così. Subito dopo arrivae nemmeno lui riesce a stare davanti a Hayter, che comincia davvero a sognare. Anche perchè che aveva dominato l'ultima prova contro il tempo su queste strade , si ecclissa con un anonimo 16esimo tempo provvisorio che fa gridare alla delusione.fa meglio di Caruso di circa tre secondi,batte il siciliano di un'inezia. Alti i tempi di Pinot e Kruijswijk, mentre a questo punto solopuò spodestare il compagno di squadra dalla vetta. Ma il britannico "si accontenta" del quarto posto e allora il rampante connazionale può iniziare a festeggiare.

