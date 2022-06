Proprio come ieri, anche oggi pomeriggio la UAE-Emirates domina la scena con l’arrivo in parata di Rafal Majka , che bissa così il successo della prima frazione,, sempre più leader e vicinissimo al secondo successo consecutivo nella corsa di casa. Alle spalle dei due, che hanno messo in palio la vitttoria giocando a " morra cinese ", è arrivato(Caja Rural-Seguros RGA),(Bardiani-CSF- Faizanè) e(Eolo-Kometa).

Jan Polanc (UAE Team Emirates) riesce a portare via una fuga. Insieme a lui, Samuele Zoccarato (Bardiani CSF Faizane), Ivan Cobo Cayon (Kern Pharma), Viktor Potočki (Ljubljana Gusto Santic), Umberto Marengo (Drone Hopper), Xabier Mikel Azparren (Euskatel) e Tomasz Budzinski (HRE Mazowsze Serce). Il gruppo lascia fare, concedendo un vantaggio massimo di cinque minuti.

Successivamente il plotone si avvicina, riportandosi a meno di un minuto dai fuggitivi a circa 25 chilometri dalla conclusione. A questo punto attaccano Tratnik (Bahrain-Victorious), Sobrero (BikeExchange) e Conci (Alpecin-Fenix), ma la presenza di quest’ultimo disturba il gruppo dei migliori. I due italiani si rialzano presto, mentre lo sloveno si riporta tutto solo sulla testa della corsa. Il gruppo, comunque, anche grazie al lavoro della Eolo-Kometa, va a riprendere gli attaccanti a 10 chilometri dalla conclusione.

A circa 5.5km dall'arrivo, Majka e Pogacar staccano la concorrenza . Tra i corridori che vanno maggiormente in difficoltà ci sono Conci e Novak (Bahrain-Victorioius), in lotta tra loro per il terzo posto in classifica generale., con i due che tagliano il traguardo tra giochi, risate e richieste di appalusi al pubblico.