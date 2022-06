Tra poco il report completo...

La classifica generale

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 19h18'09'' 2. Rafal Majka +2'' 3. Domen Novak +2'32'' 4. Vincenzo Albanese +2'42'' 5. Vojtech Repa +3'10'' 6. Nicola Conci +3'17'' 7. Paul Double +3'32'' 8. Joel Nicolau +3'40'' 9. Fernando Barceló +3'52'' 10. Davide Gabburo +4'23''

Cronaca

Al primo affondo non parte la fuga, ma ci sono diversi corridori che riescono comunque ad evadere ai -129 dal traguardo. All'attacco ci sono Cerne (Team Kranj), Peltonen (Global 6 Cycling), van Empel (China Glory Continental), Turek (Felbermayr-Simplon Wels), Stachowiak (HRE Mazowsze Serce), Jordan (Ljubljana Gusto Santic), Jarc (Adria Mobil) e Iribar (Euskaltel Euskadi). Gli 8 guadagnano un margine di poco inferiore ai 2' sul gruppo, plotone che rientra però a 9,9 km dal traguardo, sull'ultima salita del Trška Gora. E ci sono ancora Groenewegen e Vincenzo Albanese che vogliono sfruttare un arrivo sostanzialmente piatto per portare a casa la vittoria.

I sogni di gloria si spengono 900 metri più tardi, quando Pogacar attacca una volta scollinato, andandosene in discesa. Mohoric addirittura perde qualche metro, ma il campione nazionale sloveno rientra. Con lui anche Majka che ha sempre accompagnato Pogacar in ogni suo attacco di questa settimana. Alla fine, quindi, è questo terzetto a giocarsi la vittoria di tappa a Nove Mesto. UAE Emirates che può giocare la carta della superiorità numerica, ma Majka sembra un po' stanco per tentare l'affondo. Mohoric fa partire la volata, forse un po' troppo presto, e viene infilato da Pogacar che fa tappa e classifica. Mezgec 'vince' poi la volata per il 4° posto anticipando Felline, Conci, Fiorelli e Albanese.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. Tadej Pogacar 3h42'35'' 2. Matej Mohoric st 3. Rafal Majka +3'' 4. Luka Mezgec +26'' 5. Fabio Felline +26'' 6. Nicola Conci +26'' 7. Filippo Fiorelli +26'' 8. Vincenzo Albanese +26'' 9. Antonio Jesús Soto +26'' 10. Fernando Barceló +26''

