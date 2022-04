un breve strappo verso lo sprint intermedio di Feldthurns/Velturno. Dopo una discesa verso Bressanone e la Val Pusteria, una salitella che si concluderà a Naz immetterà su un tratto di strada pianeggiante di una dozzina di chilometri che porterà a Vandoies di Sotto, dove comincerà 6100 metri ma piuttosto impegnativo con il suo 8,1% di pendenza media. Si scenderà quindi verso Brunico, imboccando la bassa Val Badia per svoltare in direzione San Vigilio di Marebbe, con la strada che avrà già iniziato a salire per qualche chilometro prima di raggiungere la nota località sciistica. Qui comincerà ufficialmente l’ascesa del Furkelpass/Passo Furcia, impegnativa salita di 7900 metri al 7,6% che negli ultimi quattro chilometri proporrà pendenze costantemente attorno al 10. Allo scollinamento mancheranno circa 23 chilometri: undici di questi saranno di discesa, mentre gli ultimi dodici chilometri tireranno leggermente all’insù fino all’arrivo di Niederdorf/Villabassa. La terza tappa prenderà il via da Lana affrontando una cinquantina di chilometri per lo più pianeggianti o in leggerissima salita lungo i quali si passerà da Bolzano e da Chiusa, dove inizierà. Dopo una discesa verso Bressanone e la Val Pusteria, unaimmetterà su un tratto di strada pianeggiante di una dozzina di chilometri che porterà a Vandoies di Sotto, dove comincerà il primo GPM di giornata , quello di Terenten/Terento, lungo soloSi scenderà quindi verso Brunico, imboccando la bassa Val Badia per svoltare in direzione San Vigilio di Marebbe, con la strada che avrà già iniziato a salire per qualche chilometro prima di raggiungere la nota località sciistica. Qui comincerà. Allo scollinamento mancheranno circa 23 chilometri: undici di questi saranno di discesa, mentre gli ultimi dodici chilometri tireranno leggermente all’insù fino all’arrivo di Niederdorf/Villabassa.

Dove e quando vedere la terza tappa

La terza tappa del Tour of The Alps sarà trasmessa in DIRETTA a partire dalle 13:00 su Eurosport 1 (Canale 210 di Sky e su DAZN), Eurosport Player, Discovery+ ( Scopri l'offerta ) e GCN con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. L'evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa anche su computer, tablet, smartphone e smartTV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile recuperare la gara On Demand su tutte le piattaforme.

Il percorso

I primi chilometri della 3a tappa si svolgono su strade pianeggianti, toccando Bolzano e poi Chiusa attraverso la Valle Isarco. Dopo il traguardo volante di Velturno, il gruppo raggiunge Bressanone, partenza del TotA 2021, e il fondovalle della Val Pusteria. È da qui che la tappa entra nel vivo: dopo Vandoies inizia la salita di Terento, primo GPM di giornata: ascesa non lunga ma impegnativa (6,1 km all’8%). La discesa verso Brunico è bella, interrotta nella parte centrale dall’altopiano di Falzes. Si imbocca quindi la bassa val Badia prima di svoltare in direzione San Vigilio di Marebbe per approcciare il Passo Furcia, 7,9 km al 7,6% di pendenza media, ma con gli ultimi 4 km sempre attorno al 10%. Dal GPM mancano circa 24 km al traguardo, i primi 10 in discesa in direzione della statale della val Pusteria e gli ultimi 10 in apnea in leggera salita verso il traguardo di Villabassa.

I favoriti

Con due GPM veramente impegnativi, la terza tappa è disegnata per gli scalatori interessati alla classifica generale. I favori del pronostico sono tutti per Pello Bilbao, che oltre alla squadra migliore ha dimostrato anche una condizione invidiabile. Da tenere d’occhio anche Romain Bardet e Attila Valter, che vogliono rubare il primato allo spagnolo di Guernica. Tre stellette per Pavel Sivakov, letteralmente scatenato nella seconda tappa, così come per Esteban Chaves e Richie Porte. Più in fondo Einer Rubio della Movistar: classe 1998 molto intrigante.

***** Pello Bilbao

**** Romain Bardet, Attila Valter

*** Pavel Sivakov, Esteban Chaves, Richie Porte

** Mikel Landa, Einer Rubio, Felix Gall

* Eddie Dunbar, Santiago Buitrago, Joe Dombrowski, Lenny Martinez

Info utili

-Orario di partenza: 10.15

-Orario d'arrivo: tra le 14.15 e le 14.30

-Lunghezza: 154.6km

-Dislivello: 2900 metri

-GPM: Terenten/Terento (2a cat., km 92), Furkelpass/Passo Furcia (1a cat., km 131)

