Ciclismo

Tro-Bro Léon - Pichon fora nel momento clou: lui si dispera, il meccanico finisce a terra

TRO-BRO LEON - Niente da fare per Pichon che non riesce a seguire Mozzato, ma anche i compagni di squadra Hofestetter e Swift. Il corridore dell'Arkéa Samsic fora sul più bello e il meccnico del cambio bici neutro finisce anche lui in confusione dopo essere caduto per terra.

00:01:17, un' ora fa