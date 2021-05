Greipel! Dopo 841 giorni di astinenza, e per andare a vincere l'ultima volta andò in Gabon, il "Gorilla di Berlino” torna ad alzare le braccia al cielo. Al Trofeo di Alcudia, che chiudeva la settimana del Challenger di Maiorca, il tedesco è riuscito a conquistare la volata battendo un altro pezzo da 90 come Kristoff (Sean Kelly nella speciale classifica dei corridori più vincenti di sempre. Greipel è ora 5° in solitaria con 157 vittorie in carriera tra i professionisti, a -7 da De Vlaeminck e Van Looy. Finalmente! Dopo, e per andare a vincere l'ultima volta andò in Gabon, il "Gorilla di Berlino” torna ad alzare le braccia al cielo. Al, che chiudeva la settimana del Challenger di Maiorca, il tedesco è riuscito a conquistare la volata battendo un altro pezzo da 90 come ultima vittoria il 29 agosto scorso al Tour ). Una bella emozione per Greipel che a fine stagione lascerà il ciclismo ed è riuscito a sganciarsi danella speciale classifica dei corridori più vincenti di sempre. Greipel è ora 5° in solitaria contra i professionisti, a -7 da De Vlaeminck e Van Looy.

La top 10 di tutti i tempi

Giro d'Italia Giro d'Italia: startlist, ritirati e squalificati dalla Giuria 08/05/2021 A 21:47

Corridori Successi* 1. Eddy Merckx 286 2. Mario Cipollini 166 3. Roger De Vlaeminck 164 3. Rik Van Looy 164 5. André Greipel 157 6. Sean Kelly 156 7. Alessandro Petacchi 153 8. Francesco Moser 151 9. Mark Cavendish 150 10. Freddy Maertens 147

Giro: classifiche e risultati

6 in fuga, poi di nuovo 5

Fatica a partire la fuga di giornata, fuga che viene via solo dopo 45 km. All'attacco ci sono Barrenetxea (Caja Rural), Soto (Euskaltel-Euskadi), Ballesteros (Electro Hiper), Juan Maas (Leopard), Murphy e Rosskopf (Rally Cycling). I 6 guadagnano non più di 2 minuti sul gruppo, guidato dall'UAE Emirates di Kristoff e dalla Israel di Greipel. Nella fuga non c'è grande accordo, ecco che Rosskopf parte in due occasioni, riuscendo a prendere un po' di margine al secondo tentativo. Dal plotone evadono anche Norsgaard (Movistar), Victor Martínez (Electro Hiper), Belandria (Gios) e Wolf (Bike Aid) che raggiungono ben presto Rosskopf e formano una nuova fuga.

Greipel vince 841 giorni dopo

Questi 5 però non superano i 20'' di vantaggio e vengono ripresi a 20 km dall'arrivo. Si comincia ad impostare la volata. Parte Kristoff, ma sulla sinistra ecco che spunta Greipel che riesce a rimontare e a battere il norvegese. Si piazzano Noppe e van Rensburg, mentre è Lonardi il migliori degli italiani con il suo 7° posto.

L'ordine d'arrivo

Corridore Tempo 1. André Greipel 3h50'24'' 2. Alexander Kristoff st 3. Christophe Noppe st 4. Reinardt Janse van Rensburg st 5. Gabriel Cullaigh st 6. Hugo Hofstetter st 7. Giovanni Lonardi st 8. Tom Devriendt st 9. Xavier Cañellas st 10. Ethan Vernon st 11. Enrico Zanoncello st

Greipel chiude la 6a tappa a piedi, con la bici in spalla

Giro d'Italia Da Torino a Milano: tappe e guida completa del Giro 2021 03/05/2021 A 16:07