Il campione del Mondo della disciplina ha letteralmente dominato la prova , la quale era lunga tredici chilometri, stampando un tempo di 13’56”. Secondo posto a 14″ dall’azzurro per l’elvetico Stefan Bissegger (EF Education First), mentre in terza posizione troviamo il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), il quale ha perso 21″ dall’alfiere del Team Ineos.

Per quanto concerne la classifica generale, complice il ritiro di Mathieu van der Poel e dalla sua Alpecin-Fenix, costretti a dare forfait per via della positività al Covid di un membro dello staff del sodalizio belga, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) è il nuovo leader. Il fuoriclasse sloveno è giunto quarto di giornata, a 24″ da Ganna, e ha preceduto di 6″ il portoghese Joao Almeida (Deceuninck-Quick Step), suo principale rivale per il successo finale.