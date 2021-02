Ci siamo! Dopo le prime corse di preparazione, comincia ufficialmente la stagione con la prima gara del circuito World Tour. Si parte con l'UAE Tour che vede anche il debutto stagionale di Tadej Pogacar, il vincitore dell'ultimo Tour de France, che sarà accompagnato da Formolo, Polanc e Majka. L'Ineos farà classifica con Adam Yates e poi ci sarà il solito Filippo Ganna a caccia di una nuova cronometro. Debutto stagionale anche per Mathieu van der Poel, João Almeida, Damiano Caruso, Elia Viviani e, soprattutto, Chris Froome con la sua nuova maglia della Israel. In corsa anche Domenico Pozzovivo, Vincenzo Nibali e Giacomo Nizzolo.

Dove vederla in tv e live-streaming

L'UAE Tour sarà trasmesso in Diretta su Eurosport 2 (Canale 211 di Sky), e sarà visibile anche per gli abbonati a DAZN e Tim Vision, con il commento di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Il live streaming della gara sarà trasmesso su Eurosport Player (guarda tutti i pacchetti a disposizione) con tanti contenuti in più, tra cui la possibilità di gustarsi le tappe senza pubblicità. Inoltre, l'UAE Tour sarà On Demand su Eurosport Player e anche in streaming sul sito di Eurosport.it e sull'App di Disocvery+ (abbonati a 99 centesimi per tre mesi).

21 febbraio, Tappa 1: Al Dhafra Castle-Al Mirfa di 176 km

Subito un'occasione per i velocisti all'UAE Tour, con il traguardo di Al Mirfa che si sposa perfettamente alle ruote veloci. Tra l'altro il percorso non presenta particolari asperità da favorire degli attacchi convinti fino al finale. Occhio però, superato lo striscione dell'ultimo km, alla rampa prima del passaggio di Roundabout con una pendenza del 7% che potrà mettere in crisi qualcuno.

22 febbraio, Tappa 2: Al Hudayriat Island-Al Hudayriat Island, cronometro di 13 km

Dopo la prima tappa adatta alle ruote veloci, si passa ad una cronometro indivudale di 13 km all'interno di Al Hudayriat (primo rilevamento cronometrico al km 4,5). In tanti proveranno a sfidare Filippo Ganna ma, il campione del mondo in carica nelle corse contro il tempo, non dovrebbe avere problemi a conquistare un'altra crono. Crono piattissima dal km 0 al km 13.

23 febbraio, Tappa 3: Strata Manufactoring-Jebel Hafeet di 166 km

Prima tappa con arrivo in salita all'UAE Tour. Per tre quarti di gara, è una tappa facilissima fino al secondo sprint intermedio di Green Mubazzarah posto al km 153,5. Da lì partirà la lunga ascesa di Jebel Hafeet (salita di 10,6 km al 5,4%, 8% pendenza massima). Arrivo in quota a 1031 metri: ci sarà il primo confronto tra gli scalatori.

24 febbraio, Tappa 4: Al Marjan Island-Al Marjan Island di 204 km

Percorso un po' più duro rispetto alle altre tappe per ruote veloci, con continui sali&scendi fino all'arrivo di Marjan Island dopo 204 km di frazione. La più lunga di questo UAE Tour.

25 febbraio, Tappa 5: Fujairah Marine Club-Jebel Jais di 170 km

Tappa che chiude il discorso classifica generale, visto l'arrivo in salita. Prima parte di frazione comunque caratterizzata dalle salite di Masafi e di Al Muhtarqah (comunque non segnate come GPM). Dopo il secondo sprint intermedio, via all'ascesa finale lunga 21,1 km. Si scala il Jebel Jais (5,4% di pendenza media) con arrivo in quota a 1489 metri che ha la pendenza più alta (7,1%).

26 febbraio, Tappa 6: Deira Island-Palm Jumeirah di 165 km

Nuova tappa adatta ai velocisti. Saranno diversi i sali&scendi, soprattutto nella prima parte di gara con qualcuno che proverà un tentativo di fuga. Superato il secondo sprint intermedio di giornata, c'è un tratto di discesa impegnativo poi l'altimetria si 'calmerà' fino al traguardo di Palm Jumeirah.

27 febbraio, Tappa 7: Yas Mall-Abu Dhabi Breakwater di 147 km

Ultima frazione dell'UAE Tour, con - verosimilmente - la quarta volata di gruppo della corsa. Non ci sono grosse difficoltà sotto il piano altimetrico, se non una curva prima degli ultimi 5 km di corsa. Si chiude in bellezza tra gli sprinter, in attesa della premiazione finale.

Chi si porterà a casa l'UAE Tour? Vedremo subito un Pogacar show?

