Corridore Tempo 1. Lennard Kamna 4h 29' 13" 2. Ruben Guerreiro +39" 3. Mikel Bizkarra +42" 4. Dion Smith +44" 5. Daniel Martin st 6. Matej Mohoric st 7. James Knox st 8. Attila Valter st 9. Rigoberto Uran st 10. Steven Kruijswijk st

SE NE VANNO IN 40, POI PARTE CAVAGNA

In una tappa chiaramente adatta ad un tentativo dalla distanza, se ne vanno sin da subito più di 40 corridori, prima disgiunti in due tronconi e poi uniti fino ai 60 chilometri dalla conclusione quando, dopo una serie di scaramuccie, il francese Remy Cavagna attacca in solitaria, guadagnando più di 1'30" su tutti. A 30km dal traguardo scatta poi anche Bizkarra tra gli uomini al comando, tentando di sorprendere Yates in classifica generale.

INIZIA LA DISCESA, KAMNA ATTACCA E SI PRENDE LA TAPPA

A 25km dalla conclusione, prima della discesa conclusiva, Cavagna viene ripreso dagli uomini in fuga e davanti si forma un drappello di una decina di uomini. Dopo vari tentativi di attacco andati in fumo, ai -6 parte il tedesco Kamna, che guadagna una ventina di secondi su chi lo insegue e si invola verso il traguardo in solitaria. Alle sue spalle chiude Ruben Guerreiro, con Mikel Bizkarra che sprinta per il terzo posto e per gli abbuoni. Dietro è invece Dion Smith a beffare Daniel Martin nella volata dei battuti.

