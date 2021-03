Dopo il successo in volata di Kron di ieri , è Rohan Denns ad imporsi nella seconda frazione della Volta a Catalunya, con una prova a cronometro semi perfetta, con la quale beffa il francese Remy Cavagna, secondo a 5". Chiude terzo Joao Almeida, che si prende la maglia di leader per un nulla su un più che positivo Brandon McNulty, beffando anche Luis Leon Sanchez. Deludono Geraint Thomas e Carapaz, con Adam Yates e Richie Porte che superano invece le aspettative entrando in Top-10.

L'ORDINE D'ARRIVO

Corridore Tempo 1. Rohan Dennis 22'25" 2. Remy Cavagna +5" 3. Joao Almeida +28" 4. Brandon McNulty +28" 5. Steven Kruijswijk +33" 6. Richie Porte +34" 7. Adam Yates +35" 8. Josef Cerny +38" 9. Stefan De Bodt +38" 10. Geraint Thomas +47"

Dennis torna a vincere una crono dopo 2 anni: Almeida nuovo leader

CAVAGNA ILLUMINA, POI SI IMPONE DENNIS

Il primo crono interessante di giornata lo sigla il campione nazionale francese Remy Cavagna, che si porta in testa con 22'32" per una ventina di minuti, prima di essere sorpassato dall'australiano Rohan Dennis, più veloce di 5" al traguardo finale. Stecca invece Froome, che termina a 2' di distanza, con Simon Yates che chiude con un ritardo di 1'10", perdendo 5" da Uran, 7" da Soler e guadagnandone 10 su Sepp Kuss.

SANCHEZ CI PROVA MA LA MAGLIA VA AD ALMEIDA

Negli ultimi 40 tanti i big ancora in ballo: Richie Porte fa molto bene, chiudendo a 34" da Dennis, con Geraint Thomas e Carapaz che deludono. Tra gli altri big positive le prestazioni di Kruijswijk e Yates, che centrano la Top-10. Nel finale di tappa si infiamma poi la lotta per la maglia di leader della classifica generale, che da domani sarà sulle spalle del portoghese Joao Almeida, terzo al traguardo finale. Per il corridore della Deceuninck Quick-Step sono solo 4 i secondi di margine sullo spagnolo Sanchez, penultimo a concludere la prova odierna.

