La Volta a Catalunya 2022 prosegue con una tappa lunga e frastagliata. I corridori affronteranno 202.4 chilometri da L’Escala a Perpignan al termine di una giornata ricca di saliscendi. Gli ultimi 60 chilometri della corsa si svolgeranno in Francia senza grandi difficoltà, con il gruppo che arriverà a Perpignan, capoluogo del dipartimento dei Pirenei Orientali in Occitania. Il meteo dovrebbe dare tregua ai corridori, anche se non farà molto caldo.

La tappa prenderà il via sulla costa, da L’Escala, dirigendosi inizialmente verso l’interno su un tracciato che non presenterà delle vere e proprie salite, ma che sarà caratterizzato da un continuo "mangia e bevi" per i primi 70 chilometri. Un tratto più semplice di una trentina di chilometri riporterà quindi il gruppo verso la costa, con la corsa che a quel punto si dirigerà decisamente verso nord affrontando subito il primo GPM di giornata, il Coll de Sa Perafita (10 km al 2.5%, max. 10%), che sarà seguito nel giro di pochi chilometri dagli sprint intermedi di El Port de la Selva e di Llançà.

Si tornerà quindi a salire a circa 70 km dalla conclusione affrontando in rapida successione il Coll del Frare (2 km al 6.2%, max. 12%) e il Coll dels Belitres (3.4 al 3.8%, max. 10%), scollinato il quale si entrerà in Francia per percorrere gli ultimi 60 km, che presenteranno solo alcuni saliscendi nel primo tratto, mentre il finale verso il traguardo di Perpignan sarà sostanzialmente su strada pianeggiante. A rendere più difficile il tutto, però, potrebbe essere il vento laterale proveniente dal mare.

Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco) Phil Bauhaus dovrebbe diventare il capitano della Bahrain Victorious, anche se soffre maggiormente le salite rispetto al compagno. Gli avversari più credibili dell’australiano, diventano Quentin Pacher (Groupama-FDJ), Simon Clarke (Israel-Premier Tech), Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl) ed Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA). (Team BikeExchange-Jayco) ha dimostrato di essere tornato su livelli alti e anche questa frazione , soprattutto se alcuni velocisti puri dovessero subire un po’ di fatica, sembra disegnata per le sue caratteristiche. Dando per scontato il ritiro di Sonny Colbrelli , secondo oggi,dovrebbe diventare il capitano della Bahrain Victorious, anche se soffre maggiormente le salite rispetto al compagno. Gli avversari più credibili dell’australiano, diventano(Groupama-FDJ),(Israel-Premier Tech),(Quick-Step Alpha Vinyl) ed(Caja Rural-Seguros RGA).

***** Michael Matthews

**** Simon Clarke, Hugo Hofstetter

*** Juan Sebastian Molano, Ethan Vernon, Eduard Prades

** Alejandro Valverde, David Dekker, Quentin Pacher, Alejandro Valverde

* Daryl Impey, Manuel Peñalver, Andrea Bagioli, Mattias Skjelmose Jensen, Phil Bauhaus

-Orario di partenza: 12:00

-Orario d'arrivo: 16:46-17:13

-Lunghezza: 202km

