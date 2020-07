Vuelta A Burgos: Interview of Fernando Gaviria, winner of stage 2

Con il successo di Villadiego, Gaviria entra in pratica nella storia. 3 corridori in meno a causa di esclusione (per covid), senza ultimo uomo, il colombiano ha comunque trionfato in volata su Démare e Bennett.

Una volata pazzesca, una vittoria da ricordare. Questo l'epilogo della seconda tappa della Vuelta a Burgos che ha visto Gaviria trionfare, quasi con distacco, su Arnaud Démare e su Sam Bennett. E dire che il colombiano ha fatto quasi tutto da solo, considerando l'esclusione di ben tre corridori dell'UAE Emirates Team (i colombiani Molano, Muñoz e Ardila) che erano venuti in contatto con una persona positiva al covid (benché non presentassero sintomi o non fossero risultati loro stessi positivi). Gaviria ha dovuto fare da solo, eppure...

Oggi contavano solo le gambe, partivamo con tre uomini in meno e mancava Molano, colui che doveva lanciarmi la volata. La squadra è stata eccellente nel riuscire a supportarmi in queste condizioni. Ci siamo un po’ nascosti durante la frazione, poiché non avevamo gli uomini per inseguire la fuga, ma nel finale i miei compagni hanno fatto un lavoro egregio

Gaviria aiuterà invece Fabio Aru in salita

La situazione in gara non cambia, ma al di fuori delle competizioni dobbiamo stare attenti a non entrare in contatto con giornalisti e tifosi. Stiamo imparando una nuova routine. C’è molto nervosismo, inoltre, tra gli atleti perché molti sono in scadenza di contratto e sanno che devono giocarsi adesso le loro carte. Domani sarà un giorno tranquillo per me, ma abbiamo due corridori che vanno molto forte in salita. C’è Fabio Aru, in particolare, che sta molto bene

