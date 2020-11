Ciclismo

Il podio della Vuelta 2020: Roglic è il Campeón

VUELTA - 4° podio in carriera in un Grande Giro per Primoz Roglic che ottiene la sua seconda vittoria consecutiva alla Vuelta dopo un 3° posto al Giro 2019 e il 2° posto al Tour 2020. Sul podio con lui anche Richard Carapaz e Hugh Carthy.

