Una liberazione. Dopo un digiuno che durava dal 1° febbraio, la Movistar torna a vincere una corsa in bicicletta e lo fa grazie a uno splendido Marc Soler, colui che deteneva anche l'ultimo successo della squadra spagnola. Il 26enne di Vilanova i la Geltrú vince in solitaria la seconda tappa della Vuelta grazie a un attacco coraggioso all'inizio dell'ultima discesa, dopo aver scremato il gruppo su l'Alto de San Miguel. Secondo Primoz Roglic, che si prende un abbuono prezioso per rafforzare il suo primato. Terzo Daniel Martin, ora secondo nella generale grazie a questo piazzamento. Pagano dazio anche oggi Chris Froome e soprattutto Tom Dumoulin.

Dai Paesi Baschi alla Navarra: la Vuelta rimane nel nord-est della Spagna e percorre strade famigliari alla Movistar, che da queste parti ha il suo quartier generale. Dopo i fuochi d’artificio della prima tappa, anche la seconda frazione propone un piatto sfizioso, con tre Gpm e un finale adatto alle scaramucce tra i favoriti per la classifica generale. La Jumbo Visma stritola la corsa e per un’ora abbondante non si concretizza nessuna fuga, nonostante i numerosi attacchi. Solo dopo il primo Gpm, l’Alto de Guirguillano vinto da Tim Wellens, se ne vanno in cinque: con il belga della Lotto Soudal anche Bruno Armirail (Groupama-FDJ), Alex Aranburu (Astana) e Jonathan Hivert (Total Direct Energie) e Gonzalo Serrano (Caja Rural).