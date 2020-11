Ci siamo! Sta per concludersi la stagione di ciclismo maschile, con le ultime tappe della Vuelta, con l'arrivo di domenica 8 novembre che sancirà il vincitore dell'ultimo Grande Giro del 2020. Nel fine settimana si chiuderà anche la stagione di ciclismo femminile , anch'essa sulle strade della Spagna. Sì, perché a partire dal 6 novembre ci sarà la Ceratizit Madrid Challenge , una sorta di Vuelta al femminile racchiusa in 3 tappe . Una novità, visto che negli ultimi anni venivano dedicate solo due giornate alle donne (le prime edizioni vedono solo una giornata).

Ci saranno due tappe in linea e una cronometro (quella di sabato 7) e domenica si sancirà anche la vincitrice della corsa spagnola. Un bell'esperimento in vista del futuro, per capire se anche in Spagna potrà esserci una corsa a tappe dedicata alle donne come capita già in Italia con il Giro Rosa.