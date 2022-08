Michael Woods, ciclista canadese in forza alla Israel-Premier Tech, è stato vittima di una brutta caduta durante la terza tappa della Vuelta a Espana 2022. Il 35enne è stato costretto a lasciare immediatamente la corsa per essere trasportato all’ospedale più vicino per fare tutti gli accertamenti necessari. Un brutto colpo per il team israeliano che ha grande bisogno di fare risultati per evitare la “retrocessione” nella stagione 2023.

Il team, tramite i propri canali ufficiali, ha rilasciato un comunicato riguardo le condizioni del canadese: “Siamo lieti di comunicare che Michael Woods non ha subito alcuna frattura durante la caduta di ieri. Tuttavia ha sofferto una commozione celebrale e diverse abrasioni, tutto trattato e curato prontamente”.

Il comunicato si chiude con i ringraziamenti per il supporto mostrato dai fan e confermando che la priorità numero uno per il ciclista ora debba essere solo il suo pieno recupero. Non c’è ancora ovviamente traccia di una possibile data di rientro per Woods.

