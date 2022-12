nono successo della carriera nel circuito maggiore su undici competizioni disputate, rifilando oltre 1’20” di distacco alla prima delle inseguitrici e piazzando la prima fuga al comando della classifica generale di Coppa del Mondo. Gyda Westvold Hansen impone la legge della più forte e domina anche la seconda gara del weekend a Lillehammer, sede della tappa inaugurale della Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2022-2023. La fuoriclasse norvegese ha costruito il successo odierno sul trampolino, guadagnando un vantaggio abissale sulle avversarie in vista della 5 km di sci di fondo. Gundersen gestita in scioltezza dalla ventenne nativa di Trondheim, che ha archiviato così il suo, rifilando oltre 1’20” di distacco alla prima delle inseguitrici e piazzando la prima fuga al comando della classifica generale di Coppa del Mondo.

Westvold Hansen salta 98 metri: 132 punti e vittoria in cassaforte

Ad

Completano il podio la norvegese Ida Marie Hagen, protagonista di una grande rimonta sugli sci stretti (era settima dopo il salto) che le ha consentito di agguantare la piazza d’onore proprio nel finale davanti all’austriaca Lisa Hirner, brava a regolare in volata la giovanissima tedesca Nathalie Armbruster.

Lillehammer Westvold Hansen salta 98 metri: 132 punti e vittoria in cassaforte 4 ORE FA

In casa Italia c’è da registrare la quinta posizione di Annika Sieff, che ha tenuto il passo della sua “compagna di viaggio” Hirner per 3600 metri prima di pagare dazio nelle battute conclusive, in cui è stata sverniciata anche da Hagen e Armbruster respingendo in extremis il rientro della giapponese Yuna Kasai.

Chiudono la top10 la slovena Ema Volavsek, la giapponese Haruka Kasai, la tedesca Jenny Nowak e la norvegese Marte Leinan Lund. Bella gara per l’azzurra Veronica Gianmoena, 11ma davanti ad Anju Nakamura dopo aver stampato il 13° punteggio nel segmento di salto.

Annika Sieff, che partenza! Subito podio a Lillehammer

Combinata Nordica Annika Sieff, che partenza! Subito podio a Lillehammer UN GIORNO FA