Jarl Magnus Riiber si riscatta prontamente dopo la “sconfitta” di ieri e vince gara-2 a Lillehammer, sede della seconda tappa stagionale della , sede della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile di combinata nordica 2022-2023 . Il fenomeno norvegese ha fatto la differenza nel segmento di salto su trampolino grande, gestendo poi agevolmente quel vantaggio nei confronti di Jens Luraas Oftebro durante la 10 km di sci di fondo.

Si tratta del 52° successo in carriera (il terzo dell’inverno) nel circuito maggiore per il quattro volte vincitore della Sfera di Cristallo, che allunga così a +48 su Oftebro nella classifica generale di Coppa. Piazza d’onore mai realmente in discussione da parte del 22enne nativo di Oslo, trionfatore ieri nella competizione con salto da trampolino piccolo, che ha staccato nel corso dell’ultimo giro l’austriaco Mario Seidl (poi 5°) dopo aver gestito la gara senza forzare particolarmente.

Completa il podio nuovamente Vinzenz Geiger, autore di una rimonta esaltante con il pettorale numero 14 e capace di bruciare in volata il connazionale Johannes Rydzek riassorbendo in extremis il terzetto formato dall’austriaco Franz-Josef Rehrl (9°) e dai francesi Laurent Muhlethaler (6°) e Matteo Baud (7°). Da segnalare in questo gruppo anche l’ottava posizione conclusiva del teutonico Julian Schmid.

Bella gara in casa Italia per Aaron Kostner, che si difende bene sugli sci stretti dopo il positivo salto mattutino (24°) e agguanta un incoraggiante 22° posto valevole come secondo piazzamento in zona punti della sua stagione. Fuori dalla top 30 purtroppo gli altri azzurri: 34° Raffaele Buzzi (pettorale 42), 35° Samuel Costa (pettorale 43) e 45° Domenico Mariotti.

