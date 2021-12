Gyda Westvold Hansen continua a dominare e si impone anche nella Gundersen di Ramsau am Dachstein, conquistando così la quinta vittoria su altrettante gare disputate quest’anno nella Coppa del Mondo femminile di combinata nordica 2021-2022.

Assolo di Gyda Westvold Hansen, cinque su cinque per lei

La 19enne norvegese ha sfruttato al meglio il vantaggio accumulato stamattina sul trampolino (29″ sulla prima inseguitrice), controllando senza problemi la sua leadership anche nei 5 km sugli sci stretti e tagliando il traguardo con 46″ di margine sulla slovena Ema Volavsek, che sale per la prima volta in carriera sul podio nel circuito maggiore.

Terza piazza a 1’01” dalla vetta per giovanissima giapponese classe 2004 Yuna Kasai, brava a sfruttare il traino di Volavsek per più di 3 km e capace di difendersi nel finale dal disperato tentativo di rimonta del tandem composto dalla norvegese Marte Leinan Lund (quarta a 8″ dalla top3) e dalla padrona di casa austriaca Lisa Hirner (quinta a 13″ dal podio). Degna di nota la prestazione della nipponica Anju Nakamura, autrice del miglior tempo parziale nel segmento di fondo e protagonista di una grandissima rimonta dalla quindicesima (dopo il salto) alla sesta posizione.

Peccato in chiave azzurra per Veronica Gianmoena, che ha confermato il suo 11° posto di partenza non riuscendo ad entrare in top10 per un’incollatura (4 decimi alle spalle della slovena Silva Verbic). Buona reazione sugli sci stretti dopo un salto disastroso da parte di Annika Sieff, che guadagna tre posizioni attestandosi al 13° posto. 19ma la terza italiana in gara, Daniela Dejori.

