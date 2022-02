L’Italia ha vinto la medaglia d’oro nel curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022! La nostra nazionale è campione olimpica in uno sport che prima di oggi non aveva mai portato podi a cinque cerchi al Bel Paese e che nelle precedenti apparizioni (con la squadra maschile a Torino 2006 e a PyeongChang 2018, col quartello femminile nell’edizione casalinga) non ci aveva mai regalato nemmeno una qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno unito l’Italia in maniera impensabile. La coppia formata dal 26enne della Val di Cembro e dalla 22enne di Cortina d’Ampezzo ha interpretato un torneo semplicemente surreale sul ghiaccio del National Aquatics Centre e si è resa protagonista di un magistrale percorso netto: nove vittorie nel round robin, Svezia annichilita nella semifinale e Norvegia domata nell’atto finale.

Il percorso della coppia più bella del mondo è entrato anche nel nostro cuore. È stato un viaggio che rimarrà scolpito nella memoria di tutti: Amos e Stefania non hanno vinto una medaglia d’oro, Amos e Stefania sono entrati nell’immaginario collettivo di un intero paese. In 5 giorni ci hanno trasportato in una realtà parallela fatta di stone, bocciate, sorrisi (pochi) e lacrime. È stato talmente bello che lo vorremmo rivivere da capo, ma siccome non si può, lo ripercorriamo attraverso i video delle loro imprese.

