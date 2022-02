Stefania Constantini e Amos Mosaner. 22 anni da Cortina, 26 da Cembra. Sono loro la copertina delle Olimpiadi sin qui, per l’Italia. Una nazione intera è stata folgorata dagli schioppi delle loro bocciate, dai complessi incastri di un gioco nuovo agli occhi dei molti, e soprattutto dai loro discorsi limpidi e genuini, intercettati dai microfoni in un Ice Cube svuotato dagli strascichi pandemici. I nostri azzurri, nella giornata del 7 febbraio 2022, hanno finalmente compiuto un’impresa storica: si sono assicurati una medaglia che pesa come un macigno sul futuro di questa disciplina e sulle prossime generazioni che la praticheranno.

gli Azzurri condannando gli svedesi con un end d’anticipo, e cementando un dominio che si prolunga per 10 partite consecutive. Gli azzurri ora affronteranno i maestri norvegesi nella finale per l'oro; i nordici si sono imposti 6-5 in una semifinale tiratissima contro la Gran Bretagna. Nella semifinale contro la Svezia di Almida De Val e di Oskar Eriksson – tra le grandi favorite per la vittoria finale -, si sono imposti 8-1 condannando gli svedesi con un end d’anticipo, e cementando un dominio che si prolunga per 10 partite consecutive.; i nordici si sono imposti 6-5 in una semifinale tiratissima contro la Gran Bretagna.

La cronaca del match

L’avvio del match è accompagnato da un silenzio surreale: la macchina svedese si ingolfa sin da subito, dando vita a degli errori clamorosi. Due draw perfetti di Amos Mosaner (in crescita rispetto alla scorsa giornata) vengono spezzati da una delle poche bocciate precise di De Val. La tattica conservativa svedese limita la mano azzurra a un solo punto nel primo end. Il secondo end concede ancora più margine d’errore per la coppia italiana: una bocciata di Eriksson cancella due sassi azzurri, poi il draw di Constantin, accompagnato da un formidabile sweeping di Mosaner, ci permette di rubare la prima mano del match. Sul 2-0 a inizio terzo end, la locomotiva tricolore prova a scappare: due cortocircuiti consecutivi di Eriksson apparecchiano per altri due punti italiani. Le allucinazioni di Eriksson e De Val si trascinano anche nel quarto end, con gli svedesi che si divorano una power play dopo un’altra bocciata disastrosa.

Il dramma svedese si prolunga nella seconda parte di gara: gli avversari commettono errori sistematici nel giudicare le proprie linee, noi dilaghiamo. Il 6-0 sui cui chiudiamo il quinto parziale è una sentenza: degli svedesi a dir poco costernati decidono di onorare il match fino alla fine, ma senza alcuna speranza di ritorno. Il primo punto dei nordici arriva solo al culmine del sesto end, con i nostri ragazzi ottimi nell’ammortizzare il rischio. Un’ultima, letale, sbavatura condanna gli svedesi al ko tecnico con un end d’anticipo. Gli azzurri, finalmente, si abbandonano a un sorriso di distensione. Le lacrime possono solo accompagnare.

Finale per l'oro: quando si gioca?

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 FINALE PER L'ORO CONTRO LA NORVEGIA

