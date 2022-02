Non svegliateli, non svegliateci! L’Italia firma la sesta vittoria consecutiva per 7-5 contro i campioni del mondo della Gran Bretagna e vola in semifinale. Una partita di testa e di cuore per la coppia azzurra, capace di soffrire, gestire il problema-cronometro (con un brivido) e colpire con delle bocciate - soprattutto Constantini - ai limiti della perfezione. Favolosi!

Ad

L’Italia firma la sesta vittoria consecutiva e vola in semifinale

Pechino 2022 LIVE! Italia-Gran Bretagna: Mosaner e Constantini vincono per 7-5 4 ORE FA

L'Italia batte anche la Gran Bretagna 7-5, gli highlights del match

La cronaca

C’è tanta tensione all’ex Water Cube, ed infatti la partita stenta a decollare. Gli azzurri iniziano bene e si portano sull’1-0 con la stone di Constantini, ma i britannici rispondono in un amen. Il botta e risposta viene esteso anche ai due end successivi: nel terzo Mouat (forse il miglior giocatore del torneo) ruba la mano con un paio di tiri favolosi, ma nel quarto Constantini chiude una bocciata precisa che riporta avanti gli azzurri (3-2).

A circa metà gara, per i nostri entra in campo una variabile inaspettata: il tempo. Mosaner e Constantini si accorgono d’aver abusato del cronometro e giocano un end a tutta velocità, quasi senza pensare. Ne esce una situazione pericolosissima, con i brits che flirtano con i quattro punti ma per colpa dell’errore di Mouat (primo e unico nel match) ne portano a casa solo due (4-4).

Vista la morte in faccia, la coppia italiana cresce di testa. Acquisisce sicurezza, e nel settimo - e penultimo - end (in regime di power play) tira fuori un’autentica Gioconda proprio all'ultima stone. Stefania Constantini, con un tiro di quelli da incorniciare, spariglia due stone britanniche e regala ben tre punti alla causa azzurra, scavando il solco decisivo sul 7-4.

Nell’ultimo end, i britannici tentano il tutto per tutto, ma la difesa italiana è degna dei migliori Maldini e Cannavaro. Ad una sola stone dal traguardo, la coppia Dodds-Mouat praticamente si arrende e decide di non tirare accettando la sconfitta per 7-5. Per i nostri, oltre alla sesta vittoria in altrettante partite, è il passo decisivo verso la semifinale.

Il tiro incredibile di Constantini, così l'Italia ha battuto la Gran Bretagna

La classifica del girone

NAZIONE PARTITE GIOCATE VITTORIE SCONFITTE Italia 6 6 0 Svezia 7 5 2 Gran Bretagna 6 4 2 Canada 6 4 2 Norvegia 6 3 3 Stati Uniti 6 3 3 Cina 6 2 4 Rep. Ceca 6 2 4 Svizzera 6 2 4 Australia 7 0 7

I prossimi impegni degli azzurri

Domenica 6 febbraio, ore 7.05: Italia Cina (girone)

Domenica 6 febbraio, ore 13.05: Italia-Svezia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 EVENTUALI SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

COME SEGUIRE TUTTE LE GARE DELLE OLIMPIADI: ABBONATI A DISCOVERY+ IN OFFERTA SPECIALE

SEGUI IN DIRETTA TUTTE LE EMOZIONI DELLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022 SU DISCOVERY+. Offerta incredibile con l'abbonamento annuale a 29,90€ invece di 69,90€. Potrete seguire tutte, ma proprio tutte, le gare dei Giochi di Pechino Livestreaming o rivederli On demand. Inoltre, tutte le emozioni degli altri eventi targati Eurosport a cominciare dalla nuova stagione di ciclismo, il Roland Garros, US Open e molto altro ancora, oltre alla possibilità di accedere anche alla sezione Enterteinment del mondo Discovery.

Sport Explainer: alla scoperta del curling

Pechino 2022 Constantini-Mosaner straripanti: Italia supera Australia 7-3 8 ORE FA