Curling

Mouat, che giocata: bocciata fantasmagorica nella finale di curling maschile Gran Bretagna-Svezia

PECHINO 2022 - Impenna subito il livello tecnico della finalissima maschile tra Gran Bretagna e Svezia; nel terzo end Bruce Mouat ci regala una perla in bocciata: il tiro dello scozzese sposta due stone avversarie, evitando il sasso amico. Terzo parziale in discesa per i britannici, che però dovranno difendersi dalle prodezze di Niklas Edin. Segui le gare delle Olimpiadi Invernali su Discovery+

00:00:53, un' ora fa