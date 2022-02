Italia del curling doppio misto sa solo vincere ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nell'ultima sfida del round robin, la Stefania Constanini e Amos Mosaner gioca senza pressione e commette anche qualche errore insolito per quanto visto finora nel torneo a Cinque Cerchi, ma vince 8-7 all'extra-end contro il Canada, eliminandolo dalla corsa per la fase Playoff. Gli azzurri troveranno così la Svezia nella semifinale che si disputerà oggi alle ore 13:05 italiane, con la consapevolezza di aver disputato un girone perfetto, da 9 vittorie in altrettante partite. L'sa solo vincere ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Nell'ultima sfida del round robin, la coppia azzurra formata dagioca senza pressione e commette anche qualche errore insolito per quanto visto finora nel torneo a Cinque Cerchi, macontro il, eliminandolo dalla corsa per la fase Playoff. Gli azzurri troveranno così lache si disputerà oggi alle, con la consapevolezza di aver disputato un girone perfetto, da

Nell'altra semifinale, la Norvegia sfiderà la Gran Bretagna. La coppia norvegese ha infatti superato 6-5 la Svizzera nell'ultimo turno della fase a gironi, confermandosi in netta crescita a livello di risultati e perfezione nei tiri dopo 2 k.o. nelle prime tre sfide. La Gran Bretagna partirà però coi favori del pronostico, pur avendo perso 2-6 la sfida del round robin.

Altro show di Constantini: punto decisivo nell'8-7 sul Canada!

La cronaca della gara

Italia che parte bene nel primo end, avendo peraltro il martello. Constantini apre benissimo e Mosaner boccia perfettamente con le prime due stone a disposizione, mettendo sotto pressione Morris. Il canadese effettua un brutto take-out col terzo sasso personale e Mosaner non perdona: sacrifica una stone dell’Italia ma boccia di sponda quella canadese, portando a 4 i potenziali punti azzurri. Le tre stone gialle fanno “cestino” nella casa ma Homan ne approfitta solo in minima parte. Constantini rischia la giocata per portare via tre punti, ma la sua ultima stone non gira abbastanza e sostanzialmente brucia un punto, per l’1-0 degli azzurri a fine 1° end. Nella mano successiva l’Italia soffre invece di più: le bocciate di Mosaner sono tecnicamente giuste ma non pagano in termini di risultati e, prima dell’ultima stone, il Canada ha tre sassi in casa. Stefania chiude però bene con una doppia bocciata e sistema al meglio un end che si era messo molto male, lasciando al Canada solamente due punti (1-2). La precisione della coppia italiana cala un po’ e Morris ne approfitta per mettere due sassi canadesi nel bottom quando mancano due stone. Amos è allora costretto a bocciare sulla guardia (run) ma è sfortunatissimo: la guardia canadese finisce sulla stone italiana e rimbalza indietro, garantendo così tre potenziali punti per il Canada. Morris sbaglia però a posizionare un’ulteriore guardia e Mosaner ne approfitta con un colpo da maestro, piazzando la tripla bocciata che consente poi a Constantini di firmare il punto del 2-2.

Stefania apre benissimo anche il 4° end, mentre la coppia canadese perde un po’ di precisione e l’Italia sogna di poter rubare la mano dopo sole due stone. Mosaner mette un’altra guardia per difendere i due sassi azzurri nel bottom, costringendo Morris al duplice take-out. Il canadese sbaglia la sua ultima stone, mentre Constantini è nuovamente precisissima, stavolta nel rimettere un’ultima guardia e garantire all’Italia altri due punti, oltre alla mano rubata (2-4). Nel 5° end ritorna un po’ d’imprecisione nella coppia tricolore e la situazione si ribalta rispetto a quello precedente. Mosaner limita un po’ i danni con un buon colpo in appoggio, lasciando aperta la possibilità di bocciare successivamente, mentre Morris piazza un gran bel tiro facendo ulteriormente peggiorare la situazione per gli azzurri. Amos sbaglia il tiro nel tentativo di lasciare pochi potenziali punti al Canada, ma Morris non scarta il regalo e la sfida ritorna in parità (4-4). Il 6° end è caratterizzato soprattutto da un grande colpo di Amos, il quale manda la stone al centro del four-foot ring (l’anello bianco) e mette il sasso in cassaforte. Morris sbagliata l’ultima stone personale, mentre lo stesso Mosaner boccia le due guardie canadesi e lascia a Constantini la possibilità di incrementare i punti azzurri. Stefania prova a realizzarne due, ma la sua stone non curla a dovere e l’Italia chiude sul 5-4 il 6° end.

Constantini stende la Svezia, Puppo esplode in cabina di commento

Il Canada si gioca il power play e la sfida cambia volto. Amos sbaglia una bocciata perché le condizioni del ghiaccio a destra della centerline lo tradiscono, così il Canada ha tre punti potenziali quando mancano due stone da stirare. La tripla bocciata sarebbe specialità di Mosaner, ma ancora una volta la stone dell’azzurro curla un po’ meno del previsto e tutto passa nelle mani di Stefania. L’azzurra prova un'altra tripla bocciata e per un soffio non riesce nel tiro perfetto, annullando comunque due punti e lasciandone soltanto tre alla coppia canadese per il 5-7 a due end dal termine. Nel power play azzurro Amos va troppo lungo con due tiri consecutivi e l’end sembra a totale vantaggio degli avversari. All’ultima stone Homan sbaglia tutto e Constantini ne approfitta alla grande: 2 punti in cassaforte con la stone decisiva e sfida prolungata all’extra-end. Stefania apre alla perfezione e Amos la segue a ruota, creando un “cestino” solido con la penultima stone dell’end. Morris, con tutta la pressione sulle spalle, libera il centro della casa e tiene il potenziale punto fin lì accumulato dai canadesi. Stefania però chiude con una grandissima giocata e alla misurazione il compasso assegna il nono successo agli azzurri!

La classifica finale del round robin

NAZIONE GIOCATE VINTE PERSE Italia (Q) 9 9 0 Norvegia (Q) 9 6 3 Gran Bretagna (Q) 9 6 3 Svezia (Q) 9 5 4 Canada 9 5 4 Repubblica Ceca 9 4 5 Svizzera 9 3 6 Stati Uniti 9 3 6 Cina 9 2 7 Australia 9 2 7

