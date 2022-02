Stefania Constantini e Amos Mosaner si sono superati. Di nuovo. Sul rink dell’Ice Cube, il duo di doppio misto ha strappato la vittoria contro la Svezia per 12-8 dopo un match da montagne russe. L’ottava meraviglia, per Stefania e Amos, vale anche la certezza del primo posto nel girone. Gli azzurri dunque, sfideranno in semifinale la quarta classificata del girone, che si chiuderà nella notte italiana del 7 febbraio. Quello che sarebbe potuto essere uno scontro diretto col Canada dunque, diventa una pura formalità. Ora per i due ragazzi di Cortina e Cembra, si spalancano le porte di una gloria surreale, di certo inaspettata. Con occhi lucidi di passione ma mente fredda, i due ragazzi hanno conquistato i primi atti del palcoscenico azzurro in queste Olimpiadi Invernali. Ora l’appuntamento è con la gloria: le semifinali si terranno il 7 febbraio alle 13.05 italiane.

Pechino 2022 LIVE! Italia-Svezia: Constantini e Mosaner battono la Svezia 12-8 10 ORE FA

La cronaca della gara

Il primo atto si apre all’insegna degli errori: gli azzurri rischiano l’imbarcata già al primo end, quando gli avversari non riescono a trasformare una ghiotta mano da tre punti, limitandosi a due. Da lì però, pur non senza sbavature, l’Italia innesca la rimonta: Mosaner, reduce da una prova opaca contro la Cina, cresce in precisione fino a piazzare un draw fondamentale al terzo end.

L’Italia ruba la seconda mano consecutiva al quarto end, per una questione di millimetri. Rientrati dalla pausa sul 3-2, tre ribaltoni repentini apparecchiano per un finale da urlo: una bocciata di De Val al quinto end regala tre punti pesanti alla Svezia, ma sul 5-3 svedese riecco affiorare l’anima degli azzurri; una stoccata da cineteca di Constantini ci regala 5 punti. Dopo una seconda resistenza svedese, l’ottavo end è decisivo: sull’8-8, nonostante un’ennesima sbavatura di Mosaner, il martello italiano segna quattro punti storici!

Sulle altre piste, il colpaccio della Norvegia mette a rischio una tra Canada e Svezia. Ci sono già tre qualificate alle semifinali: Italia, Gran Bretagna e Norvegia.

La classifica aggiornata

NAZIONE GIOCATE VINTE PERSE Italia 8 8 0 Canada 8 5 3 Gran Bretagna 8 5 3 Norvegia 8 5 3 Svezia 9 5 4 Rep. Ceca 8 3 5 Svizzera 8 3 5 USA 8 3 5 Cina 8 2 6 Australia 9 2 6

DOPPIO MISTO, GLI IMPEGNI DEGLI AZZURRI

Lunedì 7 febbraio, ore 2.05: Canada-Italia (girone)

Lunedì 7 febbraio, ore 13.05 SEMIFINALI DOPPIO MISTO

Martedì 8 febbraio, ore 7.05 EVENTUALE FINALE PER IL BRONZO

Martedì 8 febbraio, ore 13.05 EVENTUALE FINALE PER L'ORO

*orario italiano

