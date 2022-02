È arrivato il momento di Italia-Cina, match valido per la quinta sessione del torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il quartetto azzurro (bronzo continentale conquistato lo scorso novembre), dopo le sconfitte contro Gran Bretagna e Svezia, è ancora alla ricerca della prima vittoria.

Oltre all’appena citato Amos Mosaner, saranno della partita lo skip Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin. Gli avversari sono alla portata: i padroni di casa infatti, pur lavorando tantissimo nell’ultimo quadriennio per farsi trovare competitivi tra le mura amiche, dovranno alzare l’asticella per poter affrontare gli azzurri ad armi pari.

Ore 9.45 - Vince la Cina 12-9

Finisce male per l'Italia. La Cina sboccia e vince anche l'ultimo end. 1-0. Finale 12-9 per gli asiatici. Terza sconfitta su tre per gli azzurri. Italia ultima nel girone.

Ore 9.38 - Inizia il decimo e ultimo end

Inizia l'ultimo end, ma gli azzurri devono recuperare due punti e non hanno nemmeno tempo di pensare. Sconfitta dalla Cina che ormai é quasi certa.

Ore 9.34 - Due punti Italia nel nono end, ma non basta

L'Italia fa due punti. 11-9 Cina. Mancano 57 secondi di tempo. Non c'é praticamente tempo per tirare.

Ore 9.25 - Inizia bene la Cina

Quattro stones a testa alla fine. Messa meglio la Cina, che in questo momento é a punto. L'Italia sta tentando di preparare un attacco da quattro punti.

Ore 9.20 - Inizia il nono end

Inizia il nono end. Azzurri che lanciano per ultimi. Recuperare quattro punti a due end dalla fine é davvero un'impresa epica.

Ore 9.20 - Vince la Cina l'ottavo end: 11-7

Grande sbocciiata finale dell'atleta cinese. Tre punti per gli asiatici. Italia a due end dalla fine messa veramente male. Serve un miracolo.

Ore 9.07 - Inizia l'ottavo end

Ottavo end iniziato. Il terz'ultimo. Italia che lancia per prima. Quindi mano da gestire per la Nazionale cinese.

Ore 9.03 - Ruba un punto l'Italia: 7-8

Rubano la mano gli azzurri. 7-8. Un punticino che ci tiene in partita. Due buoni lanci di Retornaz alla fine del settimo end ci tengono in vita.

Ore 8.52 - Settimo end al via

Iniziato il settimo end. Azzurri che provano a rimanere in partita. Cina che avrá l'ultimo tiro.

Ore 8.48 - Due punti azzurri: 6-8

Chiudono bene il sesto end gli Azzurri. Due punti. Due stones a bersaglio. Siamo sotto di due.

Ore 8.38 - La Cina controlla

Sesto end che si sta avviando alla conclusione. La Cina controlla e a tre stones a testa dalla fine ha quattro stones a punto. Azzurri messi male.

Ore 8.33 - Azzurri sconsolati a metá gara, non molliamo ragazzi

Mancano cinque end alla fine e la situazione per l'Italia é veramente delicata. Quattro punti da recuperare. Gli azzurri lanceranno per ultimi in questo sesto end.

Ore 8.27 - Retornaz sbaglia, la Cina fa tre punti

Altro errore di Retornaz all'ultimo tiro. La Cina fa tre punti. 8-4, gara quasi chiusa. Italia male anche oggi.

Ore 8.15 - Iniziato il quinto end, quello chiave

Quinto end chiave. Tirerá per ultima la Cina. Mancano cinque stones a testa. Per il momento avanti gli azzurri.

Ore 8.10 - Tre punti per l'Italia: 4-5

Gran colpo di Retornaz all'ultimo lancio. Tre stones azzurre a punto. Dopo una situazione complicata buon finale degli azzurri. Accorciamo e ci portiamo sul 4-5.

Ore 7.58 - Quarto end, sempre bene la Cina

Gli azzurri avranno l'ultimo lancio in questo quarto end, ma a quattro stones dalla fine il punto é cinese per ora.

Ore 7.50 - Disastro Italia, Cina avanti 5-1

Malissimo nel terzo end gli azzurri e malissimo Retornaz, che sbaglia i due lanci finali. La Cina fa tre punti e si porta sul 5-1.

Ore 7.40 - Malissimo Arman

L'azzurro sbaglia la bocciata. A quattro stones a testa dalla fine del terzo end ci sono tre stones cinesi a punto.

Ore 7.35 - Accorcia l'Italia: 1-2 per la Cina

Retornaz chiude il secondo end con un punto. Accorcia l'Italia, ma gli azzurri lanciavano per ultimi e avevano bisogno di due punti in questo end.

Ore 7.29 - L'Italia soffre anche nel secondo end

Mancano due stones a testa. L'Italia lancerá per ultima. In questo momento a punto c'é una stone cinese. Non messa benissimo la situazione per gli Azzurri.

Ore 7.18 - Cina avanti 2-0

Male Retornaz all'ultima stone. Sbaglia la sbocciatura. Poi la Cina riesce a piazzare due "sassi" a punto. 2-0 per loro.

Ore 7.10 - Cina messa meglio

Mancano due stones a testa. Per adesso messa meglio la Cina. Non ci sono stones italiane a punto.

Ore 7.00 - Si parte. Prima stone agli azzurri

Cominciano gli azzurri nel primo end. Importante partire bene.

Ore 6.59 - Gli altri risultati nella notte

Nella notte si sono giocare altre tre partite: la Svezia ha battuto il Canada, la Corea ha avuto la meglio sulla Russia e il Giappone l'ha spuntata sulla Danimarca.

Ore 6.55 - La classifica

La Cina per adesso ha una vittoria e due sconfitte. L'Italia due sconfitte. Serve quindi un successo alla squadra azzurra per rimanere in corsa e sperare in una qualificazione. Ricordiamo che solo le prime 4 squadre delle 10 in corsa in questo girone andranno in semifinale.

Ore 6.50 - Ci siamo. Azzurri chiamati alla vittoria

Buongiorno amici di Eurosport e benvenuti al terzo match della squadra maschile di curling in queste Olimpiadi. Dopo le due sconfitte iniziali, oggi gli Azzurri devono necessariamente vincere.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 )

( ) Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 )

( ) Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

