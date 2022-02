Italia nell'ultima partita del torneo di Curling maschile. Nel match contro la Norvegia, gli azzurri giocano bene fino all'intervallo - forse anche per essere liberi dal peso di un risultato che non può influire sulla situazione di classifica - ma deragliano totalmente tra 7° e 9° end, incassando ben 6 punti. Joel Retornaz perde nettamente il duello a distanza tra skip, con Steffen Walstad che sale in cattedra nel momento in cui ci sono da realizzare punti importanti. Lo skip azzurro sbaglia invece le ultime due stone di 8° e 9° end, regalando letteralmente agli avversari 4 punti e vanificando quanto di buono fatto fin lì dalla Non c'è gloria per l'nell'ultima partita del torneo di. Nel match contro la, gli azzurri giocano bene fino all'intervallo - forse anche per essere liberi dal peso di un risultato che non può influire sulla situazione di classifica - matotalmente, incassando ben 6 punti.perde nettamente il duello a distanza tra skip, conche sale in cattedra nel momento in cui ci sono da realizzare punti importanti. Losbaglia invece le ultime due stone di 8° e 9° end, regalando letteralmente agli avversari 4 punti e vanificando quanto di buono fatto fin lì dalla squadra tricolore . La frustrazione di Retornaz è evidente a fine gara, col giocatore che lascia il campo mentre i compagni fanno gruppo per confrontarsi

finale 3°/4° posto degli Europei di Lillehammer 2021 e costringe l'Italia all'ottavo posto finale nel round robin. Ai Giochi di Pyeongchang 2018 gli azzurri avevano terminato al 9° posto, ma la consolazione è davvero magra. L'Italia non è arrivata a Pechino per vincere una medaglia, ma dopo l'exploit nel doppio misto e il grande momento di forma di Amos Mosaner, sognare qualcosa di più era comunque lecito.

La cronaca della partita

L’Italia ha il martello nel primo end, perché i tiri in (di Retornaz) e out (di Giovanella) sono molto precisi e si fermano vicinissimi al button. La Norvegia comincia per una mano nulla, ma Mattia sbaglia entrambe le sue prime due stone e il pericolo di end rubato si concretizza subito. Arman e Mosaner sono così costretti ai take-out, eppure le guardie norvegesi fanno il loro dovere fino in fondo. Retornaz fa invece viaggiare troppo la penultima stone dell’Italia, che curla meno del previsto e non si nasconde dietro quella avversaria, così l’unica scelta obbligata è quella di andare a punto per non incassarne tre potenziali (0-1). Gli azzurri approcciano decisamente meglio il 2° end, ritrovando precisione e appoggiandosi alle stone norvegesi per creare una sorta di trenino nei tre anelli che compongono la casa. Markus Hoeiberg incoccia due volte di fila la guardia italiana e Mosaner ne approfitta prima per la doppia bocciata, poi per centrare il button con una grande giocata. Retornaz difende bene il punto azzurro, mentre Walstad cerca la giocata per fare 4 punti ma la sbaglia completamente e l’Italia ruba la mano (0-2). Gli azzurri aprono bene anche il 3° end, mentre Hoeiberg prosegue in una mattinata pechinese un po’ imperfetta; Arman aumenta invece la propria accuratezza e così si rimane in situazione di campo aperto. Mosaner sbaglia però la bocciata alla terz’ultima stone e lo skip norvegese piazza gli appoggi per tentare di ribaltare il punteggio, portando a casa due punti e firmando la parità (2-2).

La Norvegia riprende a bocciare la propria guardia in apertura di 4° end, con Torger Nergaard che poi sbaglia anche un doppio take-out importante. Mosaner va per il secondo punto azzurro e lo skip avversario è obbligato a bocciare (pur avendo il 33% di precisione in questa giocata). Walstad sbaglia però l’ultima doppia bocciata e Retornaz scarta il regalo per il 2-4 azzurro. Il 5° end si apre con un gioco a specchio di guardie e l’Italia si ritrova a difendere tre potenziali punti dopo aver sviluppato una buona mano. La Norvegia è costretta ad attaccare con Nergaard, ma risulta nuovamente imprecisa. Retornaz è invece perfetto con l’ultima stone azzurra, effettuando un doppio take-out che lascia agli avversari soltanto un punto per il 3-4 all’intervallo. Dopo la ripresa, Giovanella non commette errori mentre la Norvegia attacca fin da subito con un bel gioco di guardie ma Hoeiberg sbaglia incredibilmente due stone (compreso un liscio). Arman s’inventa un colpo da biliardo con angolo incredibile, mettendo una doppia bocciata esplosiva, e l’Italia vorrebbe marcare almeno due punti nel 6° end. Retornaz va però lungo con la penultima stone e offre a Walstad una comoda doppia bocciata, dovendo così bruciare l’ultimo sasso per piazzare mano nulla.

In apertura di 7° end, Giovanella sbaglia entrambi i suoi sassi e complica la situazione per un’Italia che avrebbe voluto giocare mano nulla per ritornare col martello negli end pari. Mosaner prova a rimediare con un’altra grande giocata di questa sua Olimpiade, andando a punto e nascondendosi dietro a ben due guardie. Walstad è però perfetto con la staffa in bocciata e la Norvegia si mette in condizione di rubare la mano. Retornaz tenta di giocare un colpo identico a quello avversario, ma il suo sasso è un po’ troppo forte e la spazzata degli azzurri non è perfetta. Lo skip norvegese è perfetto con le sue stone, mentre Retornaz è sfortunato nell’ultima e non riesce a togliere più di un punto dei tre avversari nella casa (5-4). Formazioni all’attacco a inizio 8° end ma, dopo il gioco di guardie, il tentativo di apertura di Arman non è perfetto e avvantaggia le stone norvegesi. Sebastiano sbaglia anche il tentativo di appoggio sopra t-line, col sasso che curla troppo verso l’esterno, e neppure Mosaner può rimediare stavolta. Amos boccia però benissimo con la sua ultima stone, liberando la casa con un triplo take-out da maestro. Retornaz non completa l’opera a dovere, sbagliando perfino l’ultimo tiro e regalando due punti alla Norvegia (7-4).

A inizio 9° end la Norvegia torna a sentire la pressione e concede agli azzurri un’occasione che Mosaner capitalizza però solo in parte con l’hit-and-roll. Nella stone successiva, Amos replica la stessa giocata e costringe Walstad a un triplo take-out da applausi che chiude qualsiasi possibilità di recupero, anche perché Retornaz non riesce a chiudere la doppia bocciata successiva. La frittata è fatta con l’ultima stone, perché Joel manca completamente il take-out singolo e regala due punti alla Norvegia. Sul 9-4 la partita finisce con un end d’anticipo e l’Italia saluta Pechino 2022 con l’ennesimo k.o.

