2:50 - La Norvegia firma la parità

Ovviamente motivazioni diverse e gioco più rischioso per i nostri avversari, che trovano due punti con Walstad. Sfida in equilibrio e martello che torna all'Italia per il 4° end.

2:35 - Walstad sbaglia, Italia sul 2-0!

Altro punto incamerato dagli azzurri, perché lo skip norvegese tenta la giocata difficile ma incoccia male sulla guardia italiana. Mano rubata dall'Italia e martello che resta ovviamente alla Norvegia.

2:30 - Mosaner centra il button

Grande stone da parte di Amos, dopo che la Norvegia ha incocciato due volte di fila la guardia alta azzurra. Ora Retornaz deve però difendere il potenziale punto conquistato dal compagno.

2:25 - L'Italia ritrova precisione

Finalmente azzurri a regime, con un trenino in diagonale creatosi nei tre anelli della casa. Arman gioca benissimo una stone per bocciare e piazzarsi nel four-foot ring seppure sotto t-line.

La Danimarca sbaglia l'ultimo tiro, l'Italia stravince

2:19 - Retornaz va per il punto

Una mano che sembrava nulla, si mette decisamente male per gli azzurri e Joel è costretto ad andare a punto con l'ultima stone, per non concederne tre potenziali alla Novergia.

2:10 - Arman costretto alle bocciate

Gli errori di Giovanella costringono Sebastiano a giocare solo take-out, ma anche le sue stone non sono precise. Indubbiamente si comprende quanto l'inutilità della sfida - in termini di classifica - influisca sul rendimento di entrambe le nazionali.

2:05 - Si comincia!

Italia perfetta coi lanci in (Retornaz) e out (Giovanella), entrambi molto vicini al bottom. Parte subito Mattia con la prima stone azzurra, ma c'è un liscio incredibile e l'Italia non comincia nel migliore dei modi.

2:00 - Giovanella confermato vice-skip

L'Italia avrà il martello e Mattia viene confermato nel quartetto azzurro al posto di Simone Gonin.

1:30 - Ultima partita per gli azzurri

Cresce l'attesa per l'ultima sfida dell'Italia nel torneo di Curling qui a Pechino 2022. L'avversaria odierna è la Norvegia, ancora in corsa per le semifinali, a differenza del team azzurro.

L'Italia fa il suo dovere: 10-3 alla Danimarca, gli highlights

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07:05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 ) REPORT

( ) REPORT Venerdì 11 febbraio - 02:05 Italia-Svezia ( 3-9 ) REPORT

( ) REPORT Sabato 12 febbraio - 07:05 Italia-Cina ( 9-12 ) REPORT

( ) REPORT Domenica 13 febbraio - 02:05 Italia-ROC ( 7-10 ) REPORT, 13:05 Italia-Svizzera ( 8-4 ) REPORT

( ) REPORT, 13:05 ( ) REPORT Lunedì 14 febbraio - 07:05 Italia-Canada ( 3-7 ) REPORT

( ) REPORT Martedì 15 febbraio - 13:05 Italia-USA ( 4-10 ) REPORT

( ) REPORT Mercoledì 16 febbraio - 07:05 Italia-Danimarca ( 10-3 ) REPORT

( ) REPORT Giovedì 17 febbraio - 02:05 Italia-Norvegia

Retornaz implacabile, lo skip azzurro trova 2 punti contro gli USA

Mosaner: "Serviva un cambiamento, finalmente la prima vittoria"

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

