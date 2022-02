Amos Mosaner, Joel Retornaz, Sebastiano Arman e Simone Gonin: tre ko su tre e ultimo posto provvisorio nel girone. Un'altra giornata storta per l'Italia nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 . Il quartetto azzurro (bronzo continentale conquistato lo scorso novembre), dopo le sconfitte contro Gran Bretagna e Svezia, perde 12-9 anche dalla Cina, compromettendo di fatto le possibilitá di qualificazione alle semifinali. Deludono: tre ko su tre e ultimo posto provvisorio nel girone.

Numero di Retornaz! L'Italia recupera tre punti alla Cina

Niente da fare. Troppi errori per gli azzurri oggi. Una partita iniziata male e finita peggio, con Arman e Retornaz troppo imprecisi e la Cina che ha preso il largo sin da subito. Gli asiatici dopo tre end sono volati subito sul 5-1 e a nulla é valsa la parziale rimonta azzurra fino al 7-8 alla fine del settimo end. Ottavo e nono end decisivi: la Cina si porta sull'11-7 e poi alla fine chiude 12-9, collezionando la sua seconda vittoria su quattro gare in questi Giochi. Terzo ko su tre per gli azzurri, che ora dovranno vincere le restanti sei gare per sperare in una qualificazione (improbabile al momento) alle semifinali. Il 13 febbraio le prossime due gare contro Russia e Svizzera, due avversari sulla carta superiori alla Cina.

Pechino 2022 LIVE! Vince la Cina 12-9, Italia ultima nel girone UN GIORNO FA

L'Italia è ancora in gara! Il tiro di Retornaz vale due punti

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Giovedì 10 febbraio - 07.05 Italia-Gran Bretagna ( 5-7 )

( ) Venerdì 11 febbraio - 02.05 Italia-Svezia ( 3-9 )

( ) Sabato 12 febbraio - 07.05 Italia-Cina (9-12)

Domenica 13 febbraio - 02.05 Italia-Russia, 13.05 Italia-Svizzera

Lunedì 14 febbraio - 07.05 Italia-Canada

Martedì 15 febbraio - 13.05 Italia-USA

Mercoledì 16 febbraio - 07.05 Italia-Danimarca

Giovedì 17 febbraio - 02.05 Italia-Norvegia

Edin perfetto, Italia imprecisa: la Svezia vince 9-3, gli Highlights

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE OLIMPIADI

Questo è nel dettaglio il calendario delle gare giorno per giorno: Pechino 2022 entra nel vivo. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Constantini-Mosaner: "Oro incredibile, sentiamo il supporto degli italiani"

Tutti pazzi per il curling: stone, bocciata e tutto quello che c'è da sapere

Pechino 2022 Edin perfetto, Italia imprecisa: la Svezia vince 9-3, gli Highlights IERI A 04:25